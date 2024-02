La Cesport chiude girone d’andata a Messina contro la corazzata UniMe

L’attesissima gara è in programma il 17 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo tre vittorie di fila che hanno consentito alla Cesport di raggiungere la prima metà della classifica, la squadra di Gagliotta si appresta a chiudere il girone d’andata.

L’ultimo avversario d’affrontare è il Messina, che i partenopei sfideranno sabato 17 febbraio alle ore 15:00 in terra siciliana, direzione del match affidata al signor Valerio Volpini di Anzio con diretta Facebook sulla pagina Cesport Italia.

È una Cesport in salute quella che affronterà la corazzata Messina come testimoniano le ultime uscite: basti pensare che i gialloblù hanno raccolto nel 2024 dodici punti su quindici disponibili, passando in meno di un mese dal decimo al quinto posto in graduatoria, con una sola sconfitta subita a Catania contro la capolista Muri Antichi.

La zona play-out è distante ora quattro punti, un margine discreto che potrebbe però ridursi da un momento all’altro, senza contare che è ancora prestissimo per cantare vittoria, motivi per i quali è richiesto a tutti un ultimo sforzo prima di una sosta di due settimane in cui la squadra potrà recuperare energie fisiche e mentali, ben consapevoli che fare risultato contro il Messina da ospiti sarà difficilissimo.

Ad attendere la Cesport un Messina costruito per vincere, che attualmente occupa il secondo posto in classifica, per nulla intenzionato a mettere in discussione la zona playoff, che, di contro, vincendo contro la Cesport avrebbe la possibilità nella prima giornata di ritorno di tornare al primo posto in classifica nel match casalingo proprio contro i Muri Antichi.

Un’eventuale sconfitta per la squadra di Misiti mischierebbe completamente la griglia playoff con l’eventuale clamoroso rientro della Cesport che nessuno avrebbe mai messo in preventivo ad inizio campionato.

I tanti giocatori di categoria superiore a disposizione dei siciliani, Cusmano, Longo e Lupeji su tutti, ma anche le qualità e l’esperienza di Giacoppo e Cama fanno della formazione messinese una delle squadre favorite per il salto di categoria, motivo per il quale la sfida di sabato rappresenterà per la Cesport un ulteriore banco di prova per testare la crescita del gruppo e anche dei singoli, pur non avendo grandi pretese di risultato.

La società ringrazia Immobiliare Andromeda, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, il club specializzato in test di prolifazione clinico-motorio Palepoli, il leader nella vendita di accessori informatici Xtreme, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab e la casa di risposo Terrazza Maribella, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Il pronostico dice Messina, vedremo se anche stavolta la Cesport riuscire a divertire e stupire tutti come sta facendo nel 2024.