La Cesport batte il Dream Team Salerno per 12 – 9

Passi in avanti per i gialloblù

Vittoria e secondo posto consolidato per la Cesport Italia che alla Scandone di Napoli ha la meglio sulla Dream Team Salerno per 12 – 9, prima dello scontro al vertice di domenica prossima contro il Prota Giurleo che deciderà chi delle due si prenderà il primo posto in campionato.

Parte forte la Cesport che in un minuto realizza due gol con Pasquariello in superiorità numerica e Dario Esposito dai cinque metri, il Salerno accorcia ma allo scadere ancora Bouchè dai cinque metri porta la Cesport sul 3 – 1 dopo i primi sette minuti.

Ad inizio di seconda frazione Femiano finalizza un bello schema dei gialloblù, da qui si spegne la luce per la Cesport, il Salerno riesce addirittura a pareggiare sfruttando gli errori dei gialloblù; Alessandro Esposito realizza il nuovo vantaggio gialloblù, ma il Salerno risponde, prima del gol di Dario Esposito allo scadere per il 6 – 5 Cesport a metà gara.

A parti invertite la Cesport scava nuovamente il solco grazie anche alle parate di Luca Orbinato che neutralizza un rigore: Bouchè per due volte, Dario e Alessandro Esposito mandano la Cesport sul 10 – 5, il Dream Team accorcia ma è immediata la reazione gialloblù con Perrotta; 11 – 6 a sette minuti dal termine.

Nell’ultimo tempo tempo la Cesport amministra il vantaggio, di Dario Esposito l’unico gol per il 12 – 9 con cui la Cesport si porta al secondo posto a meno uno dal Prota Giurleo.

Bene così, l’avversario era uno dei più forti, ora testa agli scontri diretti.

Cesport Italia – Dream Team Salerno 12 – 9

(3 – 1; 3 – 4; 5 – 1; 1 – 3)

Cesport: Capitella, Ragone, Pasquariello 1, Perrotta 1, Bouchè 3, Soprano, Corcione C., Esposito D. 4, Liotti, Esposito A. 2, Di Maro, Femiano 1, Orbinato. All. Corcione F.

Dream Team Salerno: Paone, Santoriello 2, Apicella, Zito, Barletta 2, Monetta, Senatore, Russo, Micoloni 2, Russomando 1, Giacobelli, Parlato 1, Marrazzo 1. All. Storniello

Arbitro: Balestriere