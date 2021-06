La Cesport attesa dalla Waterpolo Palermo per gara 2

Imminente match il 30 giugno nella piscina palermitana

Riceviamo e pubblichiamo.

Archiviata la sconfitta di gara 1, per la Cesport Italia è tempo di preparare la trasferta palermitana che la vedrà nuovamente contrapposta alla Waterpolo Palermo: la squadra di Puleo vuole chiudere i conti e andare in finale, la Cesport di contro proverà ad allungare la serie e giocarsi il tutto per tutto sabato prossimo alla Scandone.

Match sulla carta quasi impossibile per i ragazzi di Gagliotta, la Waterpolo Palermo in gara 1 si è dimostrata superiore per qualità ed esperienza; il tecnico gialloblù ha cercato di porre rimedio ai tanti errori commessi sabato in fase di approccio che hanno permesso alla formazione siciliana di conquistare un vantaggio considerevole.

Sicuramente la reazione d’orgoglio partenopea nella seconda parte di gara è uno dei fattori che lascia accesa una speranza in vista di gara 2, ma i playoff li vince chi sbaglia il meno possibile, motivo per il quale non sono più ammessi regali alla squadra palermitana.

I napoletani hanno visto e rivisto i primi due tempi di sabato in questi giorni proprio per scendere in acqua al meglio nella piscina di Palermo, con la speranza di ribaltare il pronostico e riportare la serie nel proprio fortino che è venuto a mancare sabato scorso; la squadra c’è ed è tutt’altro che demotivata, vedremo se anche stavolta la Cesport riuscirà a sorprendere tutti oppure saluteremo con grande orgoglio e soddisfazione una stagione che faremo fatica a dimenticare.

Il match tra Waterpolo Palermo e Cesport Italia avrà inizio mercoledì 30 giugno alle ore 14:30 e sarà diretta dai signori Alessio Nicolai di Civitavecchia e Tiziano Petrini di Roma.