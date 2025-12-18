Home Territorio ‘La Cantata dei Pastori’ nella Chiesa di Santa Caterina a Formiello

‘La Cantata dei Pastori’ nella Chiesa di Santa Caterina a Formiello

'La Cantata dei Pastori'

Appuntamento a Napoli il 20 dicembre

Sabato 20 dicembre, ore 19:30, a Napoli, nella Chiesa di Santa Caterina a Formiello, nell’ambito del Festival della Graziella – VI edizione, si terrà il III concerto ‘La Cantata dei Pastori’, di Andrea Perrucci, musiche originali e arrangiamenti di Ferdinando de Martino, ensemble vocale e strumentale Comtessa de Dia, direttore Ferdinando de Martino.

Voci recitanti: Rossella Santoro, Pasquale Minopoli e Pasquale Falconetti.

Voci soliste: Sabrina Santoro, Gabriella Romano.

Chiesa di Santa Caterina a Formiello
Piazza Enrico De Nicola, 49
Napoli

Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri:
366-1501850 / 389-1503514
o scrivere a cersim.musica@gmail.com

