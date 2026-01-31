‘La burla’ allo Spazio Rossellini

In scena a Roma il 1° febbraio

Sarà in scena a Spazio Rossellini di Roma il 1° febbraio ore 17:00, nell’ambito di ‘Spazio Kids’, ‘La burla’, spettacolo della Compagnia Madame Rebiné di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri, regia di Andrea Fidelio.

All’interno di un negozio di giocattoli, tre vecchi gestori si scontrano con il problema del calo degli incassi, della poca affluenza e dei cambiamenti, troppo veloci per le loro gambe stanche.

‘La burla’ non è solo un’attività che cede il passo alle multinazionali ma è il sogno di tre amici, il loro mondo, la loro vita a confronto con quel vento forte che chiude i battenti.

Una storia semplice, poetica e divertente raccontata attraverso la magia del circo, che trova il suo habitat naturale nel gioco e nella fragilità della vita. ‘La burla’ è uno spettacolo di circo contemporaneo che racconta l’epilogo di un negozio di giocattoli. Il dipinto di un momento storico nel quale i negozi di quartiere attraversano una fase di profondo cambiamento.

In scena ci saranno tre personaggi anziani, per evocare al meglio una poetica sempre in bilico tra la poesia e la comicità. Si pone all’interno di quella che viene definita magie nouvelle, una corrente artistica che ha fatto della magia un linguaggio drammaturgico e che punta a utilizzare l’effetto come mezzo e non come fine.

La programmazione di ‘Spazio Kids’ prosegue il 22 febbraio con ‘Rime Insaponate’, affabulazione in rima tra parole e bolle di sapone; il 7 marzo con ‘Control Freak’, travolgente one-man show tra circo, musica e tecnologia; e il 22 marzo con Officina Prometeo, teatro d’oggetti che rilegge il mito come riflessione sull’ingegno umano.

La stagione si concluderà con Immagina – Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma, appuntamento che suggella il valore culturale e simbolico del progetto, confermando Spazio Rossellini come luogo attento alla formazione del giovane pubblico e allo sviluppo dei nuovi immaginari.

Biglietti:

Intero € 12,00

Ridotto under 14 € 10,00

Biglietteria e bar interno, aperti un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti online su TicketOne.

Parcheggio gratuito e custodito fino ad esaurimento posti: ingresso da via della Vasca Navale 70

Spazio Rossellini

Via della Vasca Navale 58 – Roma

Tel. 345 2978091

www.spaziorossellini.it

info@spaziorossellini.it

Sono previste riduzioni, promozioni e agevolazioni