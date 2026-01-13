‘La buona educazione’ a Fortezza Est

In scena a Roma dal 16 al 18 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta in prima assoluta a Fortezza Est a Roma il 16 e 17 gennaio 2026, ore 20:30 il primo studio de ‘La buona educazione’, spettacolo ideato e diretto da Lorenzo Montanini che porta in scena la prima parte di una lunga indagine sugli obblighi, le regole e i precetti con cui siamo cresciuti.

Tra musica, giochi e riti collettivi che hanno caratterizzato la nostra infanzia, la drammaturgia curata da Rosalinda Conti si dipana attraverso un collage di ricordi, cavando e attingendo attimi di vita, esperienze individuali e memoria collettiva degli attori e performer Ilaria Arnone, Chiara Consiglio, Carlotta Gamba, Federico Nardoni, Peppe Russo.

Quanto è cambiata l’educazione negli anni? Quando siamo in grado di dirci finalmente adulti? Quanto siamo lontani dagli adulti che avevano immaginato i nostri genitori?

La ricerca di Lorenzo Montanini cerca di rispondere a questi interrogativi, dando corpo e immagine alla memoria della nostra formazione, svelando i vincoli invisibili, i tabù e le differenze che negli anni hanno trasformato l’approccio e l’elaborazione delle regole che abbiamo ricevuto.

‘La buona educazione’ descrive quei percorsi tracciati e stabiliti che durante l’infanzia non abbiamo mai valutato e misurato ma soltanto percorso, rendendo leggibile la struttura sociale e la bussola morale che li racchiudevano.

La sensazione che ne consegue è quasi di sacrilegio: sostituire la dolce topografia dei ricordi, composta tutta da impressioni, colori, immagini, con un’altra che ne spezza l’incantesimo.

Fortezza Est

via Francesco Laparelli, 62

Roma – Tor Pignattara

Biglietto unico 14,00€

Abbonamenti:

3 spettacoli 30€

5 spettacoli 45€

10 spettacoli 70€

www.fortezzaest.com

Info e prenotazioni:

prenotazionifortezzaest@gmail.com

WhatsApp 329-8027943 | 349-4356219