‘La bottega della Befana’ al Teatro Eduardo De Filippo

In scena ad Arzano (NA) il 6 gennaio

Il nuovo anno di Teatro in Famiglia al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano (NA), diretto artisticamente da Roberta Stravino, si inaugura con uno speciale racconto in maschera.

Mercoledì 6 gennaio, alle ore 18:00, Teatro Bertolt Brecht presenta ‘La bottega della Befana’ per bambini dai 3 ai 10 anni, liberamente tratto dal romanzo ‘La freccia azzurra’ di Gianni Rodari con l’adattamento di Dora Ricca.

Lo spettacolo, in cui la Befana compare in tutta la sua stravagante e misteriosa figura, è ricco di sorprese e con ampi momenti di interazione e coinvolgimento del pubblico presente.

In scena Maurizio Stammati, che firma anche la regia, Peter Ercolano, Chiara Di Macco, Antonio Pernarella, Sara Petrone, Anna Maggiacomo, Lavinia De Luca.

In una piccola cittadina, molti bambini con i loro genitori si affrettano per le ultime compere, accalcandosi davanti alla vetrina del negozio della Befana che durante tutto l’anno riceve ordinazioni e lettere dai bambini e, proprio nella notte fra il 5 e il 6 gennaio porta i doni a chi è stato buono.

Quell’anno, però, molti bambini rischiano di non veder avverato il loro desiderio. Infatti il malefico assistente della Befana, il dottor Scarrafoni, dopo aver costretto a letto la vecchina con una ‘strana influenza’, ha incominciato a sua insaputa ad accettare ordinazioni solo dietro un profumato compenso e ha deciso di portare i doni solo a chi ha i soldi per pagarglieli.

Francesca, una bambina povera, orfana di padre, passando davanti al negozio della Befana si è innamorata di un treno, la Freccia Azzurra. Nel negozio è trattata molto duramente da Scarrafoni, che la rimprovera e la caccia in malo modo.

I giocattoli, che di nascosto prendono vita, indispettiti dalla cattiveria di Scarrafoni, ordiscono un piano ai danni dello stesso.

Gli spettacoli prevedono un biglietto per il singolo spettacolo di 5 euro per gli adulti e di 8 euro per i più piccoli.

È possibile acquistare i biglietti online su ETES o presso il botteghino del teatro.

Teatro in Famiglia, che proseguirà fino al 13 aprile, è la rassegna per grande e piccini riconosciuta dal Ministero della Cultura e vede la direzione artistica a cura di Orazio De Rosa de La Baracca dei Buffoni e Eugenio Ottieri di Progetto Sonora.

Teatro Eduardo De Filippo

Via G. Verdi, 25 – 37

Arzano (NA)

Info e prenotazioni:

331-3398551

botteghino@teatroeduardodefilippo.it

https://www.teatroeduardo.it/teatro-in-famiglia/