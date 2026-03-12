La bellezza educa al rispetto: al MANN il progetto contro il bullismo

La Regione Campania promuove dal 14 marzo un ciclo di nove incontri nei luoghi della cultura dedicati a famiglie e comunità educative delle scuole secondarie

Riceviamo e pubblichiamo.

Parte dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli ‘Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo’ (L.R. n.11/2017), ciclo di incontri promosso dalla Regione Campania e realizzato da Scabec nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il primo appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle ore 10:00 presso l’Auditorium del MANN, dove istituzioni ed esperti si confronteranno con famiglie e rappresentanti della rete educativa delle scuole secondarie di primo e secondo grado sul tema del rispetto nelle relazioni, anche nell’ambiente digitale.

Interverranno Francesco Sirano, Direttore generale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Ninni Cutaia, Assessore alla Cultura della Regione Campania, e Andrea Morniroli, Assessore alle Politiche sociali e alla Scuola della Regione Campania.

Il progetto nasce dalla convinzione che la bellezza possa essere un potente strumento educativo.

I luoghi della cultura – musei, complessi monumentali, istituzioni del patrimonio – diventano così spazi di incontro e dialogo, capaci di stimolare nei più giovani consapevolezza, empatia e senso di comunità.

Lavorare con la bellezza e con il patrimonio culturale significa infatti anche promuovere rispetto, ascolto e relazioni sane, contribuendo alla crescita educativa e sociale delle nuove generazioni.

Cuore dell’incontro inaugurale sarà ‘Anticorpi di conoscenza su bullismo e cyberbullismo’, un appuntamento performativo a cura della cooperativa sociale L’Isola che c’è, che intreccia informazione scientifica, linguaggi artistici e momenti di confronto con il pubblico.

Relatori, attori, musicisti, artisti e professionisti del digitale dialogheranno con i partecipanti per affrontare il tema del bullismo da diverse prospettive, trasformando l’incontro in un’esperienza partecipata e coinvolgente.

A chiudere l’appuntamento, una visita guidata alle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, occasione per ribadire il valore del patrimonio culturale come strumento di educazione civica e di formazione delle coscienze.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un gadget simbolico dedicato al valore della gentilezza.

Il progetto proseguirà nelle prossime settimane con altri incontri in alcuni dei principali luoghi della cultura della Campania: la Pinacoteca Provinciale di Salerno, 21 marzo, la Reggia di Caserta, 28 marzo e 11 aprile, il Museo del Sannio di Benevento, 18 aprile, e il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino, 9 maggio, che insieme al MANN – sede anche dei due appuntamenti finali del 15 e 16 maggio – hanno collaborato alla realizzazione degli incontri.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite, disponibile sul sito www.scabec.it.