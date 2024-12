‘La bella vita’ al Teatro Totò

Simone Schettino in scena a Napoli dal 6 al 15 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Sarà l’attore, autore e cabarettista Simone Schettino da venerdì 6 dicembre fino a domenica 15 dicembre, a proseguire la stagione in abbonamento del Teatro Totò di Napoli con ‘La bella vita’.

Uno spettacolo da lui stesso scritto e interpretato che vedrà anche la partecipazione della cantante Roberta Nasti e dell’attore Salvatore Turco.

Ed è con queste premesse che, nello spazio di via Frediano Cavara a Foria diretto da Gaetano Liguori, l’artista tornerà in scena confermandosi come uno dei più apprezzati beniamini della comicità.

Per il pubblico del Teatro Totò, uno spettacolo che si trasforma in un pirotecnico viaggio nella vita quotidiana e nei vizi degli italiani. La straordinaria comicità seguita a ruota dalla solita sagace e intelligente scrittura.

Accompagneranno Schettino in scena le canzoni della coinvolgente Roberta Nasti e le trovate del bravissimo Salvatore Turco.

Orari

venerdì 06/12/2024 – 21:00

sabato 07/12/2024 – 17:30

sabato 07/12/2024 – 21:00

domenica 08/12/2024 – 18:00

venerdì 13/12/2024 – 21:00

sabato 14/12/2024 – 17:30

sabato 14/12/2024 – 21:00

domenica 15/12/2024 – 18:00

Acquista biglietti online