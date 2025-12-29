‘La Bella e la Bestia’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena a Roma il 6 gennaio

In occasione dell’Epifania il Teatro di Villa Lazzaroni di Roma propone uno spettacolo per tutta la famiglia. Martedì 6 gennaio, ore 17:30, la Compagnia Road to Wonderland porterà in scena ‘La Bella e la Bestia’, drammaturgia e regia di Sabrina D’Alonzo, aiuto regia Ivan Gilardi, costumi Claudia Barresi, disegno luci Simone Fabiani.

C’era una volta un castello nascosto tra le foreste, abitato da una creatura mostruosa, condannata a causa di un incantesimo. Solo l’arrivo di Belle, una giovane sognatrice dal cuore generoso, cambierà il destino del luogo e dei suoi abitanti.

In un viaggio ricco di emozioni, musica e magia, lo spettacolo racconta l’incontro tra due mondi opposti: la dolcezza e il coraggio di Belle e la rabbia e la solitudine della Bestia.

Attraverso avventure, canzoni indimenticabili e momenti esilaranti, il pubblico sarà trasportato in una delle più classiche storie d’amore. E, come direbbe Belle, non giudicare mai un libro dalla sua copertina.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522 – Via Tommaso Fortifiocca, 71 (parcheggio gratuito) – 00181 Roma

Info e prenotazioni:

392-4406597

info@teatrovillalazzaroni.com

www.teatrovillalazzaroni.com