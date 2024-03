‘La Bella addormentata?’ e ‘I tre porcellini’ al Teatro dei Piccoli

In scena alla Mostra d’Oltremare di Napoli il 2 e 3 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Due grandi classici della letteratura per l’infanzia sono in scena nel fine settimana al Teatro dei Piccoli di Napoli.

Si comincia, sabato 2 marzo, ore 11:00, con ‘La Bella addormentata?’ uno spettacolo prodotto Proscenio Teatro, scritto e diretto da Marco Renzi e si prosegue, domenica 3 marzo, ore 11:00, con ‘I tre porcellini’ scritto ed interpretato da Daniele Debernardi per la Compagnia Teatro dell’Erba Matta.

Spettacoli divertenti, adatti ad un pubblico di ogni età, a partire dai bimbi di 3 anni per il primo e di 5 anni per il secondo, entrambi proposti nella stagione programmata da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Il primo spettacolo, ‘La Bella addormentata?’ di Marco Renzi con Roberto Rossetti e Simona Ripari è un gioco teatrale liberamente tratto da ‘La Bella addormentata nel bosco’.

Una messinscena a tecnica mista, teatro d’attore, pupazzi animati, interazione con il pubblico, con le musiche originali di Ferrara e Pierini, le scene di Giacomo Pompei, gli automatismi di Rudy Teodori, i pupazzi di Lucrezia Tritone ed i costumi di Valentina Ardelli.

Lo spettacolo, ambientato in un grande museo dedicato alle fiabe, di ogni specie e di tutti i tempi, accoglie il pubblico nella sala destinata alla Bella addormentata.

Qui viene distribuito un volantino con le istruzioni sul comportamento da tenere in questo luogo speciale

dove è obbligatorio parlare sottovoce

si legge nella nota

per non disturbare il sonno della protagonista che è, da secoli ormai, in attesa di essere risvegliata dal suo Principe.

I due addetti del Museo illustrano i preziosi reperti che sono conservati: la corona del Re, quella della Regina, le pietre del vecchio castello, monili, abiti e ovviamente il pezzo forte della collezione, un grande letto con Principessa dormiente annessa.

Di fiaba in fiaba, domenica 3 marzo, ci si sposta idealmente in campagna per assistere alle vicende de ‘I tre porcellini’.

La scuola è finita ed i tre protagonisti sono in vacanza, dedicandosi ai loro passatempi preferiti: Lallo suona la chitarra e canta canzoni di protesta, Giggi balla discomusic e divora patatine fritte e, infine, Titti studia e lavora al computer.

Una terribile notizia turba però la routine estiva dei tre maiali: il famoso lupo Stanislao è fuggito dallo zoo ed è molto affamato. Si deve correre subito ai ripari cominciando con il costruirsi dei rifugi adatti a difendersi dal famelico lupo. Tre rifugi, di paglia il primo, di legno il secondo e di mattoni il terzo ma, si sa, di questi solo uno ne rimarrà in piedi.

Le scenografie, ispirate ai libri pop-up, sono di Anna Damonte, le musiche e le canzoni originali di Nicola Calcagno.

Biglietto 9 euro.

La prenotazione è consigliata ai numeri 3270795871 e 08118903126, entrambi anche WhatsApp, o per email a info@teatrodeipiccoli.it.

Info online: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it