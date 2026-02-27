‘La battaglia delle rane e dei topi’ al Teatro di Documenti

In scena a Roma il 1° marzo

In scena al Teatro di Documenti di Roma il 1° marzo alle ore 16:00 ‘La battaglia delle rane e dei topi’ liberamente tratto da ‘Batracomiomachia’ di Omero, regia di Flavia Giovannelli.

All’alba di un giorno come tanti, in uno stagno un topo incontra una rana che lo traghetta verso l’altra riva. Ma avviene un incidente e la situazione degenera rapidamente tanto che i topi dichiarano guerra alle rane. I due popoli si armano e si fronteggiano. Lo stagno, fonte di cibo e di vita per tutti, si trasforma in campo di battaglia e di morte.

‘La battaglia delle rane e dei topi’, riadattamento per ragazzi della ‘Batracomiomachia’, opera satirica attribuita a Omero è una parodia della guerra di Troia che smaschera l’assurdità e l’inutilità dei conflitti.

In un ritmo incalzante, due attrici, Marzia Di Giulio e Tiziana Di Nunno, raccontano, ora prediligendo l’elemento epico, ora quello drammatico, la storia di tutte le guerre, in un continuo gioco grottesco di straniamento che salva dalla retorica e amaramente diverte.

Regia di Flavia Giovannelli. Scene e costumi di Carmela Spiteri. Con Marzia Di Giulio e Tiziana Di Nunno. APS Auriga.

Domenica 1° marzo ore 16

Costo biglietto: 10 euro, 3 euro tessera adulti

gruppi di 3 persone 25 euro

gruppi di 4 persone 30euro

Teatro di Documenti

via Nicola Zabaglia, 42

00153 Roma

tel. 06/45548578

cell. 328/8475891

teatrodidocumenti@libero.it

www.teatrodidocumenti.it