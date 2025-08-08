La basilica di San Paolo Maggiore e la magnifica sacrestia del Solimena

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Alcune parti del complesso di San Paolo Maggiore, in piazza San Gaetano, sono state di recente sottoposte ad un intervento di restauro nell’ambito del Grande progetto per il Centro storico di Napoli, sito UNESCO.

La basilica fu costruita sui resti di un tempio romano del primo secolo dedicato ai Dioscuri, e riadattato poi a chiesa cristiana. L’edificio crollò col terremoto del 1688; sulla facciata della chiesa sopravvivono due colonne del tempio coi loro capitelli corinzi.

La sacrestia è un assoluto capolavoro del Seicento napoletano. Il ciclo di affreschi, realizzato durante la piena maturità artistica da Francesco Solimena fra il 1689 e il 1690, segue i canoni del barocco campano; le scene dipinte sono inscritte in cornici di stucco dorato, realizzate da Lorenzo Vaccaro.

Nel breve documentario che vi proponiamo, ulteriori dettagli e immagini della basilica e della sacrestia