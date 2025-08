La banda ultralarga attiva nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Da oggi anche gli abitanti del Comune di Sambuca Pistoiese (PT) hanno la possibilità di utilizzare la banda ultralarga, BUL.

Open Fiber, la società che si è aggiudicata il bando BUL Aree Bianche, ha infatti realizzato nel comune pistoiese un’infrastruttura capace di collegare 1.110 unità immobiliari, attraverso la stesura di oltre 36 km di fibra, con un investimento pari a 729.247 euro.

Con la nuova rete saranno molti i benefici per cittadini, imprese e pubblica amministrazione: tra le sedi pubbliche collegate con la banda ultralarga ci sono, oltre alla sede del Comune in località Taviano, le scuole di Pavana e di Treppio, la sede dell’Ecomuseo della montagna pistoiese, il presidio distrettuale con guardia medica di Taviano e la stazione dei Carabinieri di Pavana.

Le frazioni interessate sono quelle di Stabiazzoni, San Pellegrino, Casoni, Casa Morotti, Corniolo, Posola, Bellavalle, Torri, Treppio, Carpineta, Castello di Sambuca, Taviano, Pavana, Ponte della Venturina, Fondamento, Il Giardino.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani e l’Assessore alla digitalizzazione Stefano Ciuoffo sottolineano:

La banda ultralarga offre ai cittadini e alle imprese un ventaglio di opportunità in grado di far compiere un reale salto di qualità a tutti i territori della nostra regione, in particolar modo a quelli che ricadono nelle cosiddette aree bianche, cioè quelle altrimenti non appetibili per le compagnie telefoniche.

Siamo ormai arrivati alla copertura di più della metà dei territori che ci eravamo posti come obiettivo, ed entro il 2026 contiamo di concludere tutti gli interventi programmati.

Le infrastrutture immateriali, come la fibra, sono un tassello essenziale per garantire eguali diritti a tutti i cittadini e a tutte le comunità e su questo tracciato proseguirà il nostro impegno.