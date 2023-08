La banda ultralarga attiva a Castelfranco Piandiscò (AR)

Sono oltre 3.500 le unità imobiliari che potranno connettersi alla fibra ultraveloce

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È già operativa a Castelfranco Piandiscò (AR) la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga.

Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell’infrastruttura di rete che consente a cittadini, imprese e professionisti del Comune in provincia di Arezzo di accedere ad Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia.

L’intervento si è in particolare concentrato sulle zone finora sprovviste di connettività ultraveloce.

La rete in banda ultra larga oggi disponibile a Castelfranco Piandiscò raggiunge 3.556 unità immobiliari attraverso le tecnologie FTTH, Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici, e FWA, Fixed Wireless Access.

Quest’ultima è una soluzione basata sul rilegamento in fibra ottica delle stazioni radio base, in modo tale da raggiungere le unità immobiliari disperse in zone a scarsissima densità di popolazione.

Tra gli edifici che adesso risultano coperti ci sono gli istituti scolastici ‘Arnolfo Di Cambio’, ‘San Filippo Neri’, ‘Gianni Rodari’, ‘Don Milani’, la scuola primaria e secondaria di primo grado di Faella, la Basilica di San Salvatore a Soffena, le sedi comunali di piazza Vittorio Emanuele e piazza Municipio, i Centri socio-sanitari di Faella e Piandiscò, l’Ufficio della Polizia municipale, la nuova Biblioteca comunale di Castelfranco e la Casa della Cultura con la Biblioteca ‘Ilaria Alpi’ di Piandiscò, così come il Magazzino di via Capalli.

Il numero delle unità immobiliari pronte ad accogliere i servizi di connettività ultrabroadband verrà esteso già nelle prossime settimane.

Afferma l’Assessore regionale alle infrastrutture digitali e innovazione, Stefano Ciuoffo:

Siamo di fronte alla concretizzazione di ciò per cui stiamo lavorando da alcuni anni. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che fa sì che le nuove infrastrutture tecnologiche siano finanziate con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga, BUL, che è gestito da Infratel Italia, la società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Toscana. Sono felice che da oggi i cittadini e gli imprenditori di Castelfranco Piandiscò possano godere di questo servizio che li connette in maniera più rapida ed efficace alla rete mondiale.

Il Sindaco Enzo Cacioli esprime la particolare soddisfazione dell’Amministrazione di Castelfranco Piandiscò per la copertura del territorio con la banda ultra larga, di cui potranno beneficiare tutti i centri del Comune.

Afferma:

È un grande passo avanti nell’acquisizione delle moderne tecnologie di ultima generazione che porterà un forte impulso alla vita ed alle attività dei nostri cittadini e di tutto il tessuto sociale e produttivo del territorio. Con il raggiungimento di questo obiettivo, Castelfranco Piandiscò si pone all’avanguardia nei processi evolutivi di connessione e digitalizzazione dell’intero Sistema Italia.

Molto ridotto l’impatto per la posa della fibra, grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che consentono ad Open Fiber di riutilizzare infrastrutture esistenti.

La nuova rete di telecomunicazioni si estende per oltre 110 chilometri grazie a un investimento di 1,7 milioni di euro.

Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni.

Gli utenti, per usufruire della connettività a banda ultra larga, possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare un operatore e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad alta velocità.