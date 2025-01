‘La bambina di carta’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena dal 31 gennaio al 2 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Sarà in scena dal 31 gennaio al 2 febbraio al Teatro di Villa Lazzaroni a Roma lo spettacolo ‘La bambina di carta’, testo e regia di Flavio Marigliani, con Valeria Nardella, Stefano Mondini, Fabio Vasco.

Prendendo spunto dalla vicenda di Nojoud Ali, sposa bambina yemenita che a soli 10 anni trovò il coraggio e la forza di chiedere il divorzio da un uomo più grande di lei che i genitori avevano costretto a sposare, e da altre notizie di cronaca, lo spettacolo vuole essere innanzitutto un’opera di sensibilizzazione nei confronti di un controverso tema ancora largamente ignorato in Occidente, ma che, con i crescenti flussi migratori, è diventato una realtà anche nei paesi europei.

Una riflessione più ampia sulla libertà della donna, sul suo ruolo, sia nelle società mediorientali, sia nella società occidentale, al fine di stimolare un dibattito più consapevole per smontare le ipocrisie e i pregiudizi che inquinano la discussione su temi così delicati.

Per questo motivo l’allestimento è organizzato come una conferenza stampa, con la rottura della cosiddetta ‘quarta parete’ per consentire la partecipazione attiva del pubblico con domande e riflessioni.

Nello stesso tempo però la dimensione più prettamente teatrale non è ignorata, ma viene costruita gradualmente nello svolgersi dell’azione scenica attraverso l’utilizzo di immagini fotografiche cartacee e proiettate; attraverso l’utilizzo della parola scritta anch’essa su supporto cartaceo e su proiezione; di teli e di oggetti scenici che costituiscono le testimonianze di sedimenti e tradizioni culturali, ma anche le parole delle reali protagoniste del dramma dei matrimoni infantili.

L’obiettivo è di trasformare la scatola nera del teatro, in cui inizia la rappresentazione/conferenza, in una sorta di installazione, che comprenda immagini e testimonianze scritte, a cui, laddove sia possibile nei limiti delle vigenti norme sulla sicurezza, il pubblico possa avvicinarsi a fine spettacolo, superando idealmente e simbolicamente la distanza culturale che separa il pubblico occidentale dalla tragedia umana delle spose bambine.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522 – Via Tommaso Fortifiocca, 71 parcheggio gratuito

00181 Roma

Orario spettacoli:

venerdì e sabato ore 21:00

domenica ore 17:30

Info e prenotazioni:

392-4406597

info@teatrovillalazzaroni.com

www.teatrovillalazzaroni.com