‘La Bachata (Napoli version)’ feat. Mario Forte, nuovo singolo di Dèlè

Dal 16 luglio in radio già disponibile in digitale, fuori anche il video

Riceviamo e pubblichiamo.

Da martedì 16 luglio arriva in radio ‘La Bachata (Napoli version)’ feat. Mario Forte, il singolo di Dèlè, brano sensuale e iconico, per far ballare e divertire il pubblico. Fuori anche il video.

Dèlè racconta:

La canzone nasce in chat con Mario Forte su Instagram stavamo parlando di tutto ci siamo detti: facciamo divertire la gente, e ci siamo divertiti anche noi a girare a Ostia il video con gente che con noi sorrideva e ballava.

Mario Forte afferma:

Quando con Dèlè abbiamo deciso di fare questo pezzo è nato tutto per voler davvero portare un po’ di spensieratezza alla gente. Io sono nato nel quartiere dove è nato il grande Nino D’Angelo quindi siamo e sono cresciuto con la sua musica. Il mio primo disco ricevuto in regalo da mia mamma è stato quello dove lui canta le canzoni classiche che sono le radici di tutto quello che cantiamo oggi.

Dèlè, Enrico Leonello, cantautore di origine sarda, debutta nel panorama musicale italiano nel dicembre 2020 con ‘Resta qui’ brano scritto e composto dallo stesso artista in memoria di Chiara Giuntoli.

Scrive da quando era bambino, unico modo che aveva e che ha per raccontare le emozioni che prova. La musica per lui è tutto, scrivere lo rende libero, cantare ciò che scrive lo rende unico, la musica è la sua vita.

Nel giugno 2023, con la produzione di Orph3us, pubblica ‘Metaverso’ feat. Labile e il 20 ottobre ‘Lettera d’Amore’. A novembre arriva secondo al ‘Premio Mia Martini’ categoria Emergenti.

Negli ultimi tre anni Dèlè ha raggiunto numeri prestigiosi come il miliardo di interazioni su YouTube e ottime prestazioni sulle piattaforme di streaming. Il 5 aprile 2024 ha pubblicato ‘Voragine’ brano autobiografico in cui racconta della perdita della madre. Recente è l’uscita di ‘3desideri’.

Mario Forte nato e cresciuto a Napoli, lavora nella musica da quando era solo un adolescente. Supportato nel suo sogno dal padre, ha inciso il suo primo singolo, ‘Scema’, a 16 anni.

Ha collaborato con molti artisti tra cui Francesco Merola, Gianni Fiorellino e Stefania Lay e ha scritto molti brani apprezzati nella scena neomelodica nel corso degli anni.

Tra questi spiccano ‘L’ammore overo esiste’, ‘Ma che ne sanno’, ‘N’ammore sincero’ ma anche ‘Sarà lui? Sarà lei? (Baby Shower)’ con cui ha raccolto milioni di visualizzazioni su YouTube.

Per avere qualche dettaglio in più sulla vita di Mario Forte è possibile seguirlo sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 243mila follower, dove il cantante pubblica spesso video delle sue partecipazioni ad eventi e Gender Reveal Party.