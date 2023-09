‘Kosmic’, nuovo singolo di Anna Soares

Disponibile dal 15 settembre

‘Kosmic’ è il nuovo singolo di Anna Soares, in uscita venerdì 15 settembre 2023 per LGR/fuoritempo, la nuova sublabel di LGR Lost Generation Records dedicata a proposte musicali di ricerca.

Un brano insolito, che fa da eco a un club berlinese in una notte del futuro, in cui atmosfere cyberpunk e un amore che trascende se stesso ballano melodic techno mentre si guardano negli occhi.

Se con ‘Dance to the ground’ abbiamo danzato fino alle viscere della terra, con ‘Kosmic’ saremo catapultati nel cosmo e nella sua magia più pura.

Il brano è realizzato in collaborazione con Max Varani, Venus in Disgrace, Frontemare: un’amicizia nata in casa Lost Generation che ha portato e porterà a sperimentazioni sempre nuove.

Vocals/Lyrics/Concept/Cover Art – Anna Soares

Prod – Max Varani

Mix – Fabio Fraschini (PlayRec)

Mastering – Luca Fareri

Produzione esecutiva – Matteo Gagliardi per LGR/fuoritempo

Bio

Anna Soares è una cantautrice e producer. Dopo aver collaborato con artisti da diverse parti del mondo elabora un nuovo genere sonoro che ruota attorno all’erotismo estremo, reinterpretando gli schemi canonici dell’elettronica.

Il suo primo album ‘Sacred Erotic’ miscela sonorità dark con testi che evocano la sacralità dell’universo sessuale, un percorso proseguito dal secondo album ‘Dionysus’, un capitolo ancor più sperimentale.

Il background stilistico attinge da artisti quali i Massive Attack, Lulu Rouge e Burial, in una miscela mai uguale a se stessa. Attualmente è impegnata nella creazione di video divulgativi, podcast e speech dal vivo sulla sex positivity nei quali si affianca a scrittori, psicoterapeuti, coach ed educatori sessuali per portare alla luce tematiche che rappresentano ancora dei tabù.