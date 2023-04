Komen Italia, Maselli: ‘Attivo sportello informativo Regione Lazio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi, 19 aprile, alla conferenza stampa della Komen Italia Massimiliano Maselli, Assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona ha confermato per tutta la durata della manifestazione che sarà attivo lo sportello informativo Regione Lazio per facilitare l’accesso agli screening del tumore del seno, del collo dell’utero e del colon.



Ha aggiunto Maselli:

Dal 4 al 7 maggio Roma torna a tingersi di rosa per ospitare la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno.

Evento simbolo dell’associazione Komen Italia, la Race ha permesso, dal 2000 a oggi, di raccogliere e investire in ricerca su cura e prevenzione dei tumori 23 milioni di euro.

Ogni giorno, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, negli oltre 100 stand e negli spazi dedicati che la Komen Italia allestirà al Circo Massimo sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della prevenzione.

L’elemento centrale sarà il Villaggio della Salute dove verranno offerti esami diagnostici gratuiti di screening per le principali patologie femminili, in particolare a donne che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica.