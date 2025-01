Klimatica Cesport Italia ospita Roma Waterpolo per cercare il riscatto

La partita è in programma il 18 gennaio alla Piscina Scandone di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Con due sconfitte consecutive ed un 2025 che non è cominciato nel migliore dei modi, la Klimatica Cesport Italia è pronta a rituffarsi in acqua per la quarta giornata di campionato: si gioca sabato 18 alla Scandone alle ore 17:00, fischio arbitrale del signor Filippo Scarselli contro la Roma Waterpolo, squadra che come la Cesport ha collezionato tre punti nelle prime tre uscite.

Tanta voglia di rivalsa dopo due deludenti prestazioni per i partenopei che hanno sfruttato questa settimana per analizzare i tanti errori commessi in questa fase nella speranza di tornare a fare risultato: da correggere soprattutto la fase d’approccio alla gara ed in particolare il dato in attacco con l’uomo in più, uno dei tanti punti deboli della Cesport contro San Mauro e Ortigia.

Fondamentale sarà scendere in acqua con un atteggiamento completamente diverso ed evitare di trovarsi a metà gara a dover compiere rimonte quasi impossibili.

Si gioca contro un avversario che, seppur neopromosso, ha allestito un roster di tutto rispetto con elementi di categoria superiore che possono fare la differenza, come testimonia la vittoria ottenuta contro l’ottimo San Mauro nell’ultimo match.

È arrivato il momento di compattarsi e dimostrare tutte le qualità di quella squadra che l’anno scorso ha stupito tutti invertendo più volte i pronostici.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.