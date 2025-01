Klimatica Cesport Italia fa visita al Villa Aurelia per V di campionato

Si gioca il 25 gennaio al Foro Italico

Dopo aver ottenuto i primi punti nel 2025, è pronta a rituffarsi in acqua la Klimatica Cesport Italia, che sabato 25 gennaio alle 17:30, farà visita al Villa Aurelia, al Foro Italico, nella speranza di conquistare altri tre punti salvezza.

Un match di cruciale importanza per i partenopei che dopo una fase difficile sono riusciti a risollevare il morale nello spogliatoio vincendo in rimonta contro la Roma Waterpolo nello scorso turno.

Tanti sono ancora i punti da correggere per mister Gagliotta ed i suoi ragazzi, che al momento condividono la quarta posizione con San Mauro e Copral Waterpolo, sei lunghezze in più dei prossimi avversari ancora a caccia di un primo risultato positivo.

Sfida inedita tra le due squadre, tante incognite ed un match che si preannuncia da tripla dove vincerà chi tra le contendenti sbaglierà di meno.

La squadra partirà con direzione Roma nella giornata di sabato grazie anche al contributo dei suoi sponsor, l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè La Piazzetta Medaglie D’Oro, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri partner che hanno creduto nel nostro lavoro e sono sempre al fianco della nostra squadra.

Da non sottovalutare la neopromossa capitolina che nonostante la classifica possiede un organico di tutto rispetto ed è in crescita rispetto alle prime giornate, servirà una grande Cesport per tornare da Roma con un risultato positivo.