Kenya: revocato riconoscimento Polisario

A seguito del messaggio inviato dal Re del Marocco Mohammed VI

A seguito del messaggio inviato dal sovrano del Marocco, Mohammed VI, al nuovo Presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto, la Repubblica del Kenya ha deciso di revocare il riconoscimento al fronte Polisario e di avviare i passi per la chiusura della sua rappresentanza a Nairobi.

Una dichiarazione congiunta, i cui passaggi sono stati resi pubblici dal sito web della State House of the Republic of Kenya, spiega che, a seguito della consegna, mercoledì 14 settembre, di un messaggio del re al Capo dello Stato del Kenya, Nairobi ha deciso di revocare il suo riconoscimento del Polisario e di avviare i passi per la chiusura della sua rappresentanza nel Paese.

Nel rispetto del principio di integrità territoriale e di non interferenza, il Kenya dà il suo pieno sostegno al piano di autonomia serio e credibile proposto dal Regno del Marocco, come soluzione unica basata sull’integrità territoriale del Marocco, per risolvere questa controversia. Il Kenya sostiene il quadro delle Nazioni Unite come meccanismo esclusivo per ottenere una soluzione politica duratura e permanente alla controversia sulla questione del Sahara.

Nel suo messaggio il Re Mohammed VI si congratula con William Samoei Ruto per la sua elezione a 5° Presidente della Repubblica del Kenya e accoglie con favore il completamento con successo delle elezioni democratiche nel Paese nell’agosto 2022, sottolineando che queste scadenze consolidano la posizione del Kenya come Paese faro in termini di democrazia a livello continentale.

Il monarca marocchino accoglie inoltre con favore la promessa del Presidente del Kenya di rafforzare e approfondire le attuali relazioni bilaterali tra il suo Paese e vari Stati africani e non solo.

Da parte sua, William Ruto ha espresso la sua volontà e il suo impegno a lavorare con il sovrano marocchino per rafforzare le relazioni tra i due Paesi, salutando la guida del Re Mohammed VI nella promozione di politiche di tolleranza e accomodamento a livello della regione del Maghreb, così come il suo contributo alla pace e alla sicurezza nel mondo.

Come si legge nel comunicato i due Paesi si sono impegnati a portare le loro relazioni diplomatiche bilaterali al livello di partenariato strategico nei prossimi 6 mesi e che la Repubblica del Kenya è impegnata ad aprire la sua Ambasciata a Rabat.

Allo stesso modo, si è convenuto di accelerare immediatamente le relazioni economiche, commerciali e sociali tra i due Paesi, in particolare nei settori della pesca e dell’agricoltura e della sicurezza alimentare, importazione di fertilizzanti.

Il messaggio reale è stato consegnato da una delegazione guidata dal Ministro degli Affari esteri, della cooperazione africana e dei marocchini che vivono all’estero, Nasser Bourita.