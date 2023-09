Jupiter & Okwess in concerto al Live Rock Festival

Appuntamento il 9 settembre nei Giardini Ex-Fierale di Acquaviva a Montepulciano (SI)

Riceviamo e pubblichiamo.

L’eredità musicale dell’Africa proiettata nella modernità. Parole di protesta e ritmi irresistibili: il linguaggio artistico dei congolesi Jupiter & Okwess è una fusione di tradizione e ritmi contemporanei, con influenze di rock, funk, reggae.

Il loro concerto di sabato 9 settembre, ore 21:30, al Live Rock Festival – unica data italiana di questo tour 2023 – sarà tutto da ballare. Non a caso saranno delle serata anche il collettivo Ivreatronic e i pugliesi Guatemala.

La musica dei Jupiter & Okwess è una festa di chitarre travolgenti e percussioni ipnotiche segnata dalla voce del fondatore della band di Kinshasa, Jupiter Bokondji. Uno che non le manda a dire: i testi sono intrisi di temi sociali e politici, sfide e ingiustizie del popolo congolese, ma anche messaggi di unità e solidarietà.

I Jupiter & Okwess attingeranno ai loro tre album – tra gli ospiti in studio Damon Albarn (Blur e Gorillaz), Warren Ellis (Bad Seeds di Nick Cave), Robert del Naja (Massive Attack) – e presenteranno l’ultimo singolo ‘Mobutu te’.

Ad aprire la serata saranno i Guatemala, idea musicale cresciuta nel contesto pugliese, con sonorità che si estendono tra sogno ed energia, tra nuovo pop e ritmiche funk. A seguire Jupiter & Okwess e gran finale insieme agli Ivreatronic, stravagante brigata di dj, producer, artisti party-dipendenti, capace di variare dal downtempo alla broken beat, incontrando electro, techno e drum’n’bass.

Ultime ore per partecipare al ‘Trekking grottesco’ di domenica 10 settembre. Una camminata alla scoperta dell’impatto non sempre positivo dell’uomo, tra i bucolici scenari in cui è immerso il Live Rock Festival. Ritrovo alle ore 8:00 ai Giardini Ex Fierale di Acquaviva.

Nel corso dell’escursione si terrà la presentazione del libro ‘La cura della terra’ di Francesca Della Giovampaola, con le chitarre di Alessandro Mazzetti e la voce di Viola Solini. Sempre domenica 10 settembre, dalle 21:30 ai Giardini Ex-Fierale di Acquaviva, il festival si chiuderà sulle note di Pijamaparty, Giuse The Lizia e Auroro Borealo…

Sul sito ufficiale www.liverockfestival.it e sui canali social del festival tante info utili per arrivare e soggiornare ad Acquaviva.

Live Rock Festival è responsabile ed ecosostenibile: risparmio energetico, raccolta differenziata, riduzione del consumo di plastica e dello spreco alimentare sono nel DNA di questa mosca bianca dell’estate festivaliera.

Live Rock Festival è organizzato dal collettivo Piranha con il sostegno di Estra.

Inizio concerti ore 21:30.

Info www.liverockfestival.it – info@liverockfestival.it – info@collettivopiranha.it.