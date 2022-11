‘Juorne’ a Palazzo Fazio

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 13 novembre 2022, ore 19:00, presso la Sala Teatro di Palazzo Fazio, via Seminario 10 a Capua (CE) nell’ambito della V Edizione FaziOpenTheater 2022 – 2023, Rassegna Nazionale di Teatro – Danza – Arti Performative, Sezione Teatro, ideazione e direzione artistica di Antonio Iavazzo, andrà in scena ‘Juorne’, testo e regia di Diego Sommaripa, con Chiara Vitiello.

Costumi

Dora Occupato

Musiche Originali

Gianluigi Capasso

Disegno Luci

Tommaso Vitiello

Premio migliore drammaturgia ‘Corti della Formica’.

Note di regia

La vicenda in un flusso di parole porta l’attenzione su una donna, una madre, sola a battagliare in una guerra giornaliera con un peso specifico: crescere un bambino disabile. A questa guerra sarà contrapposta la Pace ovvero l’amore per il figlio, un amore smisurato, che però porterà conseguenze irreparabili.

‘Juorne’ è una storia di rapporti, che si creano, si formano, si rompono, si contorcono, si sgretolano. Vivremo gli anni d’amore e d’odio di questi Rapporti Madre/Figlio, Madre/Padre, Madre/Istituzioni.

Diego Sommaripa