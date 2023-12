Juliano, Colella: Pantheon di Napoli si arricchisce di una nuova stella

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Con Antonio Juliano se ne va un pezzo di storia di questa squadra e di questa città.

Diciassette anni in maglia azzurra, per 12 anni capitano, a lungo il calciatore con più presenze nel Napoli in tutte le competizioni, poi dirigente amato e apprezzato, ha legato il suo nome a grandi successi sul campo ma anche dietro la scrivania: come non ricordare il ruolo fondamentale esercitato nella vicenda che poi portò all’acquisto di Diego Armando Maradona, il quale ammise, successivamente, che se è venuto a giocare a Napoli, molta parte del merito fu proprio del grande Totonno.