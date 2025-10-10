Home Campania Comune di Napoli Jim Dine, icona della pop art, è al Maschio Angioino

Redazione
Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stata inaugurata questa mattina la mostra ‘Elysian Fields’ dell’artista statunitense Jim Dine, alla presenza dell’autore.

Ventinove installazioni sono disseminate negli ambienti del Maschio Angioino – fra la Cappella palatina, la Cappella delle anime del Purgatorio, l’armeria e la sala archeologica – a contatto coi reperti originali del castello.

Concepita proprio per gli spazi del Maschio Angioino, la mostra rientra nel programma di Napoli Contemporanea. Sarà possibile visitarla fino al 10 febbraio.

