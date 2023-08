‘Jelly Roll Plays Morton’ a ‘Chiavari in Jazz 2023’

Il concerto è in programma il 18 agosto in piazza Nostra Signora dell’Orto

Venerdì 18 agosto alle ore 21:00 in piazza Nostra Signora dell’Orto è previsto il terzo dei 5 concerti in programma per la rassegna ‘Chiavari in Jazz 2023’, le ‘Blue Note’ ancora per una notte prenderanno possesso della bella piazza chiavarese sempre più affollata da un pubblico eterogeneo e attento.

Il progetto di Helga Plankensteiner presenta un’originale formazione con tre fiati dal registro basso: Helga al sax baritono, Achille Succi al clarinetto basso e Glauco Benedetti al basso tuba, completano la formazione Michael Lösch al pianoforte e Marco Soldà alla batteria.

Il repertorio è dedicato interamente a composizioni di Jelly Roll Morton, il grande pioniere della musica afro-americana autodefinitosi ‘inventore del jazz’.

Nella sua lunga carriera Helga Plankensteiner ha suonato con la Carla Bley Big band, la Torino Jazz Orchestra e l’Italian sax Ensemble dirige, inoltre, l’orchestra ‘Sweet Alps’.

Nel 2013 è stata nominata, dalla prestigiosa rivista Musica Jazz, tra i migliori nuovi talenti.

Fra i suoi progetti originali figurano gruppi come El Porcino Organic, Plankton, e il gruppo di jazz balcanico Revensch.

Nel 2016 ha fondato il quartetto di sax baritono & drums Barionda con Javier Girotto, Florian Bramböck, Giorgio Beberi e Mauro Beggio e dal 2017 suona con la Wolfgang Schmidtke Orchestra.

Molto attiva anche sul fronte della composizione scrivendo per il gruppo di fiati Windkraft, l’ensemble Sonata Islands, Orchestra Haydn, Orchestra Innstrumenti. Per RAI Alto Adige conduce la trasmissione radiofonica ‘Abenteuer Jazz’.

È direttrice della Big band Giovanile dell’Alto Adige. Nel 2018 le è stato assegnato il Premio Jazz della Città di Innsbruck.

La rassegna ‘Chiavari in Jazz’ è organizzata dal Comune di Chiavari, dall’Assessorato al turismo e alla promozione della città rappresentato da Gianluca Ratto, dal Sindaco Federico Messuti e dall’Amministrazione comunale, la Direzione artistica è affidata a Rosario Moreno.

Chiavari in Jazz 2023 proseguirà nei giorni venerdì 25 con l’enfant prodige di Istanbul: Hakan Başar in trio, per concludersi venerdì 1° settembre con la cinematica proposta musicale di Cinema Italia di Rosario Giuliani, Luciano Biondini, Enzo Pietropaoli e Michele Rabbia.

I concerti, tutti ad ingresso gratuito, avranno inizio alle ore 21:00.