IX conferenza Rete Regioni UE. Saccardi: Valido strumento collegialità

La Rete delle Regioni Europee per l’Innovazione nel settore agricolo, alimentare e forestale è coordinata dalla Regione Toscana

L’importanza della conoscenza generata a livello regionale e locale; l’azione di promozione da parte delle Regioni dell’innovazione nei settori agroalimentare e forestale con specifiche strategie: questi in sintesi estrema i cardini su cui si è svolta la IX Conferenza annuale ERIAFF, la rete delle Regioni Europee per l’innovazione nel settore agricolo, alimentare e forestale, coordinata dalla Regione Toscana, che si è svolta a Bolzano.

Organizzata congiuntamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige, Università di Bolzano, Laimburg, EURAC e dalla Regione Toscana, la conferenza ha offerto un fitto programma di attività a più di 150 esperti provenienti da Regioni, Università, Enti di Ricerca e Aziende.

Riconoscendo l’importanza di perseguire gli obiettivi di sostenibilità a livello ambientale previsti nel Green Deal e nelle strategie europee, prima fra tutte la Strategia Farm-to-Fork, i partecipanti hanno sottolineato la dimensione sociale ed economica della sostenibilità.

Ha detto la Vicepresidente e Assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi:

Una grande partecipazione ha caratterizzato questa nona conferenza ERIAFF, che la Regione Toscana ha avuto l’onore e il piacere di presiedere. Grazie a strumenti collegiali come questo, le Regioni possono trovare vie di confronto, di dialogo e di sintesi. Le eccezionali esperienze in materia di innovazione in agricoltura che sono state condivise nel corso dell’incontro hanno mostrato con chiarezza il ruolo decisivo delle Regioni italiane e europee su questi temi. Un ruolo che ci auguriamo possa essere valorizzato anche a livello centrale.

La rete ERIAFF è stata riconosciuta come uno strumento rilevante per le Regioni per l’attivazione di collaborazioni interregionali a livello europeo e per sottoporre la prospettiva regionale alle istituzioni dell’UE.

Con l’impegno di migliorare il percorso verso un’agricoltura più sostenibile, il coordinatore ERIAFF ha presentato una nuova collaborazione con il network ‘CORE Organics Pleiades’, una rete europea di istituzioni nazionali impegnate nel finanziamento di attività di ricerca sull’agricoltura biologica e che è stata rappresentata all’evento dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle forestali.

La Conferenza ha offerto anche un focus specifico sul potenziale ruolo delle Regioni nei partenariati europei promossi da Horizon Europe, il Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-2027.

Due tavole rotonde su ‘Scienza e politica in gioco’ hanno sollevato un dibattito sul miglior livello di collaborazione tra il mondo accademico e quello politico.

La sessione plenaria di chiusura è stata l’occasione, da parte dei responsabili dei gruppi di lavoro ERIAFF, per presentare i principali risultati delle cinque sessioni parallele oltre all’intervento conclusivo della delegazione della Regione Toscana in qualità di Coordinatore ERIAFF.

Che cosa è la rete ERIAFF

La rete ERIAFF, la rete delle Regioni Europee per l’Innovazione nel settore agricolo, alimentare e forestale, è stata costituita nel 2012 come piattaforma di collaborazione informale tra le pubbliche amministrazioni dell’UE a livello regionale. La Rete, sin dalla sua creazione, è coordinata dalla Regione Toscana.

ERIAFF coinvolge 92 Regioni, 53 membri e 39 osservatori. Ha 11 gruppi di lavoro attivi su: Agroecologia, Bioregioni, Comunicazione, Sistemi alimentari, Regioni forestali, Missioni di Horizon Europe, Piante, Proteine vegetali, S3 High Tech Farming, Innovazione sociale, S3 Consumers Involvements.

L’evento principale della rete ERIAFF è la conferenza annuale, che ha raggiunto nove edizioni: Toscana, 2012, Bruxelles, 2013, South Ostrobothnia, 2014, Estremadura, 2016, South Holland, 2017, South Ostrobothnia, 2018, Toscana, 2019, Macedonia Centrale, 2022, Bolzano/Alto Adig, 2023.