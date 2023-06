Ivan Vento confermato Segretario provinciale UGL Latina

Conferma all’unanimità

Ivan Vento è stato confermato all’unanimità segretario provinciale UGL Latina.

A lui è stato conferito il nuovo mandato per i prossimi cinque anni che vedranno il mondo del lavoro proseguire lungo il percorso del repentino cambiamento che il sindacato intende intercettare attraverso il lavoro del suo segretario e di tutti i collaboratori che, già in questi ultimi anni, ha permesso all’UGL di crescere nei numeri in tutti i settori produttivi della provincia pontina.

Importante la presenza politica degli ospiti al congresso, a cominciare dal neo Sindaco di Latina, Matilde Celentano, passando per i tre Consiglieri regionali Angelo Tripodi, Enrico Tiero, Cosimo Mitrano e l’europarlamentare Nicola Procaccini.

Presenti anche i vertici del sindacato, il Segretario Generale Capone e i due vice Ulgiati e Malcotti.

Tra i temi trattati: partecipazione, transizione energetica e digitale, nuovi lavori e formazione, diritti e lotta alle discriminazioni, coesione sociale nel post Covid, inflazione e azioni contro il caro vita.

Così il riconfermato Segretario Vento: