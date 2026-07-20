Ivan Rota nominato vice Capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia

Il Consigliere: ‘Sono onorato e ringrazio il partito per la fiducia riposta in me’
Riceviamo e pubblichiamo.
Il Consigliere regionale Ivan Rota di Forza Italia è stato nominato vice Capogruppo degli azzurri in Regione Lombardia.
Rota ha detto:
Sono onorato dell’importante incarico affidatomi dai colleghi di Forza Italia, lo svolgerò con massimo impegno e attenzione.
Mi impegnerò per essere un punto di riferimento e di equilibrio nelle decisioni politiche del gruppo al Pirellone, coordinandomi con il Capogruppo Fabrizio Figini, i colleghi Consiglieri e il Segretario regionale di Forza Italia Alessandro Sorte.
Non mancherò di proseguire nel mio impegno politico, ascoltando i bisogni dei nostri territori e trovare le soluzioni possibili questo per me vuol dire fare politica, mettendo sempre al centro le persone.