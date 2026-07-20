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Ivan Rota nominato vice Capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia

Di
Redazione
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Ivan Rota

Il Consigliere: ‘Sono onorato e ringrazio il partito per la fiducia riposta in me’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Consigliere regionale Ivan Rota di Forza Italia è stato nominato vice Capogruppo degli azzurri in Regione Lombardia.

Rota ha detto:

Sono onorato dell’importante incarico affidatomi dai colleghi di Forza Italia, lo svolgerò con massimo impegno e attenzione.

Mi impegnerò per essere un punto di riferimento e di equilibrio nelle decisioni politiche del gruppo al Pirellone, coordinandomi con il Capogruppo Fabrizio Figini, i colleghi Consiglieri e il Segretario regionale di Forza Italia Alessandro Sorte.

Non mancherò di proseguire nel mio impegno politico, ascoltando i bisogni dei nostri territori e trovare le soluzioni possibili questo per me vuol dire fare politica, mettendo sempre al centro le persone.

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