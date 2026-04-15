‘Ivan e i cani’ al TeatroBasilica

In scena a Roma dal 16 al 18 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel perimetro sempre più necessario di un teatro che interroga le forme della sopravvivenza e della memoria, TeatroBasilica a Roma accoglie dal 16 al 18 aprile 2026 alle ore 21:00 e il 19 aprile alle ore 16:30, per la prima volta a Roma, ‘Ivan e i cani’, partitura scenica di rara intensità tratta dal testo della drammaturga britannica Hattie Naylor.

Un racconto ispirato a una vicenda reale, che si fa dispositivo poetico e politico insieme, capace di attraversare l’infanzia e l’abbandono senza mai cedere al ricatto sentimentale, ma insistendo su una lingua asciutta, necessaria.

Al centro, la prova attoriale e registica di Federica Rosellini, che firma anche il sound design, costruendo un paesaggio acustico e performativo in cui il corpo e la voce diventano materia primaria di narrazione.

In questo spazio essenziale, la traduzione di Monica Capuani restituisce con precisione il ritmo e la tensione dell’originale, accompagnando il pubblico dentro un’esperienza teatrale che è insieme immersione e ascolto, esposizione e resistenza.

Ivan racconta una storia che gli è successa quando aveva quattro anni. La racconta come fosse ora. Come una fiaba dei fratelli Grimm. O come ‘Il libro della giungla’. È una storia vera, invece, accaduta a un bambino nella Russia degli anni Novanta, la Russia poverissima di Boris Eltsin.

La gente era così povera, racconta Ivan, che i padri e le madri cominciarono a sbarazzarsi di quello che nelle case mangiava, beveva e aveva bisogno di cure. I primi a essere abbandonati furono i cani.

La madre di Ivan ha un uomo che la picchia quando si riempie di vodka fino agli occhi. Ivan è un incomodo, quest’uomo vorrebbe che se ne andasse e un giorno Ivan lo fa. Indossa un cappotto pesante, i guanti di lana, si mette in tasca due pacchetti di patatine ed esce per le strade di Mosca.

Trovare un posto dove dormire è difficile. Fa freddo, la gente che gira sembra ti voglia sbranare. Nessuno fa più l’elemosina, non c’è più spazio per la pietà.

Comincia un’odissea che si concluderebbe presto con la morte, se Ivan non incontrasse delle creature buone, anime affini che lo accolgono tra loro e gli regalano la sopravvivenza ogni giorno. Una muta di cani randagi. Ma è solo l’inizio della storia.

Hattie Naylor è una drammaturga inglese, co-fondatrice della compagnia Gallivant. Ivan e i cani, candidato all’Olivier Award nella categoria Outstanding Achievement, è stato rappresentato in Inghilterra, Olanda, Belgio, Stati Uniti, Georgia, Grecia e Brasile.

Federica Rosellini, musicista e performer, sola sul palco con la sua strumentazione elettronica, dice e compone, contemporaneamente, mescida la voce della propria madre registrata in russo con melodie, nenie e pulsazioni ritmiche, traccia con le dita la partitura sonora nella quale si perde con le parole e con il corpo.

Fa di ‘Ivan e i cani’ un ‘a solo’ dolce e disperato; uno spettacolo sporco, solitario, tenerissimo; un canto d’anima intimo, personale, ma capace di raccontare, inaspettatamente, l’infanzia di tutti noi.

Informazioni

Il TeatroBasilica è diretto dall’attrice Daniela Giovanetti e dal regista Alessandro Di Murro. L’organizzazione è a cura del collettivo Gruppo della Creta e di un team di artisti e tecnici. Supervisione artistica di Antonio Calenda. Ulteriori info sul TeatroBasilica sono reperibili a questo link:

https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni, 10

Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519

Orario spettacoli: tutti gli spettacoli in scena in settimana dal lunedì al sabato sono in scena alle ore 21:00 tranne gli spettacoli della domenica che si tengono alle ore 16:30.

Prezzo

intero: 18€;

online: 15€

ridotto: 12€