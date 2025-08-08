IV edizione ‘Terra di Lavoro Wines’ alla Reggia di Caserta

Appuntamento dall’11 al 13 ottobre 2025: tre giorni dedicati all’eccellenza enologica casertana

Riceviamo e pubblichiamo.

Tre giorni per scoprire, assaporare e raccontare l’anima di un territorio attraverso i suoi vini: dall’11 al 13 ottobre, la Reggia di Caserta ospita la quarta edizione di ‘Terra di Lavoro Wines’, l’evento che celebra le eccellenze vitivinicole della provincia casertana.

Promosso dal Consorzio Tutela Vini Caserta – VITICA in collaborazione con il Museo Reggia di Caserta, ‘Terra di Lavoro Wines’ si inserisce in un ampio progetto di valorizzazione delle identità locali.

La Reggia di Caserta conferma l’impegno condiviso con la Camera di Commercio di Caserta, con la quale ha sottoscritto un protocollo di intesa nel 2024, per sostenere tramite i consorzi le produzioni che raccontano il territorio e ne promuovono lo sviluppo sostenibile.

‘Terra di Lavoro Wines’ è un omaggio alle cinque denominazioni tutelate dal Consorzio VITICA – Aversa Asprinio DOP, Falerno del Massico DOP, Galluccio DOP, Roccamonfina IGP e Terre del Volturno IGP – che racchiudono secoli di tradizione, cultura e saperi agricoli.

Nel suggestivo cortile del Palazzo reale, operatori del settore, appassionati e stampa potranno partecipare a degustazioni guidate, banchi d’assaggio e incontri tematici dedicati all’universo del vino.

Non solo calici, ma anche contenuti: si parlerà di sostenibilità e innovazione in cantina, enoturismo ed esperienze sensoriali, nuovi linguaggi e trend di consumo, mercati emergenti e strategie di comunicazione.

La manifestazione si inserisce nel solco delle attività promosse dalla Reggia di Caserta in attuazione del Piano di Gestione del Sito UNESCO, rafforzando il legame tra patrimonio culturale e sviluppo locale.

Un appuntamento da non perdere per chi vuole conoscere da vicino la vera essenza di Terra di Lavoro.