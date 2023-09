IV Commissione Speciale Consiglio Campania: audizione Superbonus 110%

Superare il blocco dei crediti fiscali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Un’audizione con le categorie interessate per ‘superare il blocco dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus 110% a garanzia e tutela di imprese e cittadini, e per definire possibili soluzioni in Regione Campania’.

A tenerla, stamani, 13 settembre, nella Sala Multimediale della sede consiliare, il Presidente della IV Commissione speciale ‘Innovazione e sostenibilità per la competitività ed il rilancio delle imprese’, Gennaro Saiello, M5S, e la componente della Commissione Valeria Ciarambino, gruppo misto.

Ha detto Saiello:

Il Superbonus 110% ha dato un forte impulso all’economia, particolarmente campana, e all’occupazione e, a seguito del Decreto 11/2023 del Governo centrale, con il quale è stata bloccata la cessione dei crediti, il settore dell’edilizia è in grave difficoltà con imprese che rischiano il fallimento e condomini in difficoltà. Al fine di tentare di risolvere questa problematica in Campania, siamo stati i primi a depositare in Consiglio regionale una proposta di legge per coinvolgere gli enti strumentali della Regione Campania nell’acquisizione dei crediti fiscali incagliati e l’obiettivo di questa audizione è quello di dare impulso ad un percorso legislativo in Consiglio regionale che possa condurre alla approvazione di una legge regionale finalizzata alla gestione dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus 110%.

Ha sottolineato Ciarambino: