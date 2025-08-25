IV Commissione consiliare Campania: audizione ddl Modifiche LR 94/1985

In programma il 28 agosto nell’Aula del Consiglio regionale della Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La IV Commissione consiliare permanente, Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti, presieduta dal Consigliere regionale Luca Cascone, De Luca Presidente a testa alta con De Luca, terrà un’audizione giovedì 28 agosto 2025 alle ore 11:00 nell’Aula del Consiglio regionale della Campania, sul disegno di legge, ad iniziativa del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dell’Assessore regionale all’ambiente Fulvio Bonavitacola e dell’Assessore regionale alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio, Antonio Marchiello, ‘Disposizioni in materia di estrazioni dei corsi d’acqua, riqualificazione delle cave e contributi e polizze per attività estrattive. Modifiche alla Legge Regionale n. 94/1985’.

Sono invitati a partecipare, tra gli altri, i Presidenti dei Gruppi consiliari, la Direzione Generale Regionale Lavori Pubblici e Protezione Civile, i Presidenti di ANCEN Napoli, ANCE Napoli, ANCE AIES Salerno, Ance Benevento, ANCE Caserta.

Nello stesso giorno, alle ore 12:00, le audizioni proseguiranno con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con il Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio dell’Università Federico II, con i Presidenti di Legambiente Campania e Comitato Regionale ENDAS Campania.