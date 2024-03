IV Commissione Consiglio Campania approva ddl modifiche lr urbanistica

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La IV Commissione consiliare permanente, presieduta da Luca Cascone, De Luca Presidente, ha approvato a maggioranza, con il voto contrario del Movimento 5 Stelle e l’astensione della Lega e FI, il maxiemendamento sostitutivo, sintesi delle proposte emendative di varie forze politiche, del disegno di legge, ad iniziativa della Giunta regionale, ‘Modifiche alla Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16 recante ‘Norme sul Governo del Territorio”.

Siamo molto soddisfatti per l’approvazione di questo testo legislativo al quale abbiamo lavorato sei mesi con il contributo di tutti e dopo l’ampio ascolto delle categorie interessate, è stato, dunque, un lavoro complesso e di qualità

ha sottolineato Cascone che ha ringraziato l’Assessore all’Urbanistica Bruno Discepolo, gli uffici della Direzione Regionale Urbanistica e l’Ufficio Legislativo per l’intenso lavoro svolto.

Il Consigliere Vincenzo Ciampi, M5S, ha detto:

Non abbiamo presentato emendamenti perché abbiamo ritenuto questo testo inaccettabile e condividiamo la battaglia delle associazioni che sono scese in campo per la protezione e il rispetto del territorio.