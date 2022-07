ITS Toscana, presentazione dei percorsi 2022/2023 con Giani e Nardini

Conferenza stampa il 27 luglio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Domani, mercoledì 27 luglio, la Regione Toscana presenterà, nel corso di una conferenza stampa, i percorsi ITS 22/23 in avvio dal prossimo autunno.

Durante la conferenza sarà presentato anche il neoistituito tavolo di coordinamento regionale con le Fondazioni ITS toscane.

In Toscana sono 9 le Fondazioni ITS, Istituti Tecnici Superiori, che offrono percorsi post diploma di formazione terziaria non universitaria ad alta specializzazione tecnologica.

Le 9 Fondazioni operano in vari settori: meccanica, moda, agro-alimentare, nautica, tecnologie per la vita, energia e ambiente, turismo e beni e attività culturali, informatica, edilizia.

L’appuntamento con la stampa si terrà alle ore 13:00, nella Sala delle Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, Firenze.

Interverranno il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’Assessora a istruzione, formazione, lavoro, Università e ricerca Alessandra Nardini, Roberto Curtolo dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, presidenti, Direttrici e Direttori delle 9 Fondazioni ITS che operano sul territorio regionale.