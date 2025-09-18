ITS Bact, corsi gratuiti per 50 giovani nel settore eventi sportivi

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A Palazzo San Giacomo la fondazione Its Bact ha presentato questa mattina i suoi corsi di formazione per cinquanta giovani del territorio in materia di organizzazione e promozione di eventi turistici, culturali e sportivi.

L’Assessora alle politiche giovanili Chiara Marciani ha illustrato l’iniziativa assieme al Presidente della fondazione Aniello Di Vuolo e al Direttore Guglielmo Chinese.

Nei prossimi giorni su www.itsbact.it saranno pubblicati i bandi per la selezione dei candidati e i criteri per la partecipazione.