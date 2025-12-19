Italia Liberty conferisce al Comune Napoli onorificenza Best LibertyCity

Presidente Andrea Speziali consegna premio al Sindaco Manfredi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Associazione culturale nazionale Italia Liberty ha conferito al Comune di Napoli l’onorificenza ‘Best LibertyCity’ per l’anno 2025, prestigioso riconoscimento che premia la città italiana che meglio conserva e promuove il proprio patrimonio in stile Liberty.

Il premio, giunto alla decima edizione, è stato assegnato dal Presidente Andrea Speziali al Comune di Napoli nella figura del Sindaco Gaetano Manfredi per l’eccezionale valore artistico degli edifici e per l’impegno istituzionale nella tutela e valorizzazione di questo patrimonio storico-artistico.

Napoli si è distinta per la qualità dei suoi capolavori Liberty nei quartieri Chiaia, Vomero e Posillipo, come Palazzo Mannajuoli e Palazzina Velardi, e per le attività di promozione culturale realizzate negli ultimi anni, anche attraverso collaborazioni con enti pubblici e privati.

Dichiarazione del Sindaco Gaetano Manfredi:

Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per Napoli. Il Liberty rappresenta una parte importante della nostra identità culturale e architettonica. Continueremo a lavorare per tutelare e valorizzare questo patrimonio, rendendolo sempre più accessibile e conosciuto, anche attraverso iniziative che coinvolgano cittadini e turisti.

Dichiarazione di Andrea Speziali, Presidente di Italia Liberty e massimo conoscitore dell’Art Nouveau:

Napoli è un museo a cielo aperto che custodisce capolavori unici del Liberty. Con questo premio vogliamo riconoscere non solo la bellezza della sua architettura, ma anche l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere e tutelare un patrimonio che merita di essere conosciuto in tutto il mondo. Il Liberty napoletano è una fusione straordinaria tra eleganza e identità partenopea, e la partecipazione attiva dei cittadini alla candidatura conferma quanto questo stile sia parte viva della cultura della città.

Il riconoscimento colloca Napoli tra le città italiane più virtuose nella valorizzazione dell’Art Nouveau, insieme alle precedenti vincitrici come Catania, 2016, Sarnico, 2017, Varese, 2018, Bari, 2019, Savona, 2020, San Pellegrino, 2021, Viareggio, 2022, e Palermo 2024.

Dall’8 al 14 luglio 2026, durante il festival mondiale ‘Art Nouveau Week’, che vede come filo conduttore Il Mare, la città di Napoli sarà teatro di visite guidate e conferenze per affascinare il pubblico alla conoscenza di quest’arte floreale dal Vomero ad altri quartieri che, tra fine Ottocento e primo Novecento, offrì originali interpretazioni anche negli arredi, come la storica bottega di via Toledo con intagli lignei unici.

Sul sito www.italialiberty.it tutti i dettagli.