Italia Langobardorum e IgersItalia per #LongobardExperience in Campania

Il 26 e 27 agosto a Benevento la nuova tappa del viaggio digitale alla scoperta delle testimonianze della civiltà dei Longobardi attraverso i luoghi del sito seriale UNESCO ‘I Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568 – 774 d.C.)’

Si terrà a Benevento, in Campania, sabato 26 e domenica 27 agosto 2023, la quarta tappa della #LongobardExperience, l’iniziativa digitale promossa in partnership tra IgersItalia, l’Associazione Italia Langobardorum, il Comune di Benevento e SCABEC – Società Campana Beni Culturali e Campania Artecard; allo scopo di illustrare, attraverso il web e gli strumenti social, le testimonianze della civiltà dei Longobardi in Italia.

In occasione dell’evento, che si svolgerà nell’ambito della 44esima edizione di ‘Benevento Città Spettacolo’ – rassegna internazionale di eventi teatrali, culturali e musicali – si ritroveranno nella località campana più di dieci community di IgersItalia, la più grande community italiana legata al mondo della comunicazione digitale con riferimento alla promozione del territorio, con l’obiettivo di produrre uno storytelling volto a raccontare le bellezze storico – artistiche e ambientali della città, con particolare riguardo alla Chiesa e al Chiostro di Santa Sofia, bene architettonico inserito nella lista dei sette gruppi monumentali tutelati dal sito seriale UNESCO ‘I Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568 – 774 d.C.)’ e al Museo del Sannio, che presenta una importante collezione di reperti longobardi, di recente oggetto di interventi di restauro e riallestimento.

Ciascuno di questi luoghi della cultura è inserito nel circuito Artecard, il pass promosso dalla Regione Campania tramite Scabec – Società Campana Beni Culturali che da oltre 15 anni offre la possibilità di visitare il patrimonio culturale locale e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico grazie alla partnership con il consorzio UnicoCampania.

La città capoluogo del Sannio beneventano, interessata dalla due giorni della #LongobardExperience è caratterizzata da una storia millenaria, risalente alla leggendaria fondazione legata alla figura mitologica di Diomede e, successivamente, alla prima grande fase storica, caratterizzata dall’insediamento e dalle vicende dei Sanniti, seguita dalla colonizzazione romana, dal fulgore della città in età imperiale, crocevia di popoli e istituzioni grazie alla posizione strategica di collegamento tra Occidente e Oriente, fino alla caduta dell’Impero e all’avvento dei Longobardi che, nel 571 vi fondarono un Ducato, di cui Arechi II fu Duca e si proclamò principe – il più importante e conosciuto.

Protetto dalla sua potenza e dalla posizione appartata, il Ducato si mantenne incolume davanti alla minaccia dei Franchi e lo stesso Carlo Magno fu costretto ad arrestarsi ai suoi confini.

Nel corso dei cinque secoli della fase longobarda, la città vide il fiorire di attività culturali e accrebbe il suo prestigio fino a diventare capitale della Langobardia Minor.

Questo il programma della due giorni di ‘invasioni digitali’ a Benevento

Sabato 26 agosto, alle ore 16:30 gli Igers si incontreranno nel Complesso Monumentale di Santa Sofia dove visiteranno la Chiesa, il chiostro ed il Museo del Sannio, alle ore 19:00 presso l’Antum Hotel, il gruppo sarà salutato dal Sindaco di Benevento, On.le Mario Clemente Mastella, dalla Prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini, Assessore alla Cultura e all’UNESCO del Comune di Benevento e da Arianna Petricone, del coordinamento nazionale dell’Associazione Italia Langobardorum.

La giornata si concluderà tra gli spettacoli, la notte nei musei e le visite guidate drammatizzate nell’ambito della 44ma edizione del Festival ‘Benevento Città Spettacolo’.

Nella giornata di domenica 27 luglio, i partecipanti all’evento digitale #LongobardExperience si ritroveranno alle ore 9:30 per esplorare gli itinerari e le tracce dell’antica e ricca storia beneventana e conoscere i principali monumenti cittadini, tra cui il Duomo e il Museo Diocesano, l’Area Archeologica del Sacramento, il Teatro Romano con l’Arco di Traiano, il complesso di Sant’Ilario e il Museo ARCOS.

L’evento #LongobardExperience, che farà tappa nei prossimi mesi in ciascuno dei sette comuni distribuiti in cinque diverse Regioni italiane appartenenti al sito seriale UNESCO ‘I Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568 – 774 d.C.)’, è una preziosa occasione di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e territoriale, promossa dall’associazione Italia Langobardorum, l’ente di gestione del sito seriale longobardo – del quale il Comune di Benevento è socio fondatore – in collaborazione con IgersItalia, nell’ambito del progetto ‘Longobardi in viaggio verso nuovi scenari’ finanziato con i fondi della Legge 77/2006 ‘Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO’.

