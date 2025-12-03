Italia – Hong Kong, Borgonzoni: ‘Relazioni sempre più solide’

Riceviamo e pubblichiamo.

Quello custodito dall’Italia è un patrimonio culturale e creativo straordinario, un bagaglio che tiene insieme tradizioni di lunghissimo corso e spirito avveniristico e che vede proprio nel settore del design una tra le sue massime espressioni.

Una ricchezza il cui valore viene ribadito dalla scelta dell’Hong Kong Design Centre di tributare per l’edizione 2025 della ‘Business of Design Week’ grande visibilità al nostro Paese, permettendo così ad autorevoli rappresentanti del panorama creativo italiano di ritagliarsi un ruolo ancora più centrale nella scena asiatica.

Questa partnership – che è per noi motivo di orgoglio – rappresenta infatti un’importante occasione per raccontare al mondo la nostra capacità di combinare artigianalità e tecnologia in opere uniche e al contempo un’opportunità per attivare nuove forme di collaborazione sul piano culturale.

Sostegno e promozione all’estero delle eccellenze del Made in Italy che articolano la filiera delle imprese culturali e creative, due priorità del governo italiano.

Il Ministero della Cultura è impegnato infatti in prima linea nella definizione di politiche che possano alimentarne la crescita e rafforzarne il posizionamento su scala internazionale.

Un’azione che stiamo portando avanti convintamente: dopo aver lavorato a definire un quadro normativo con misure ad hoc nell’ambito della Legge Made in Italy, abbiamo da poco annunciato l’arrivo di nuovi fondi per oltre 151 milioni di euro.

Una strategia che in eventi come questo – e nel più ampio dialogo tra Italia e Hong Kong – trova ulteriore linfa.