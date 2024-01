IT-alert, bene test a Napoli su incidente industriale

Il 25 gennaio sperimentazione sistema per collasso grande Diga Presenzano

Il 95% dei cittadini presenti nel raggio di due chilometri dall’impianto sede del test di protezione civile per il rischio incidente industriale rilevante ha ricevuto il messaggio di IT-alert intorno alle ore 12:00.

È questa la stima che emerge dall’analisi realizzata dalla Sala Operativa della Regione Campania, al termine delle ‘interviste’ ad un campione di cittadini situati nella zona – target da parte di 50 volontari – sentinella.

Attraverso un questionario live proposto a caldo alle persone presenti nell’area – target, è stato anche possibile verificare se i contenuti fossero stati di facile lettura e comprensione: l’82% del campione ha dichiarato correttamente che il testo si riferiva al rischio relativo ad un possibile incidente industriale.

Solo nel 10% dei casi il messaggio è pervenuto due volte su uno stesso device. È interessante notare che il 40% degli intervistati non era residente a Napoli, segno che l’alert ha raggiunto effettivamente chi alle ore 12 si trovava nella zona interessata.

I dati sull’effettiva copertura saranno comunque forniti dai gestori telefonici al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile nei prossimi giorni.

Contestualmente al test IT-alert per rischio di incidente industriale rilevante, si è svolta anche l’esercitazione di protezione civile per posti di comando coordinata dalla Prefettura di Napoli che ha sperimentato le procedure del sistema in caso di effettiva necessità e ha visto la presenza di tutti gli enti coinvolti, nonché della azienda interessata, per verificare modelli, competenze e tempistiche di intervento.

Domani, nuovo test di IT-alert in Campania per verificare l’invio dei messaggi in caso del rischio specifico di collasso di una grande diga.

L’impianto individuato, in questo caso, è quello di Presenzano. Sempre intorno alle ore 12:00, i telefoni cellulari delle persone presenti nell’area a cavallo tra le province di Benevento e Caserta riceveranno il messaggio.

Anche in questo caso, si tratterà unicamente di una sperimentazione e i cittadini che riceveranno la comunicazione non avranno nulla da temere.

Questi, in particolare, i comuni interessati dall’invio dei messaggi: Presenzano, Vairano Patenora, Pratella, Ailano, Raviscanina, Pietravairano, Sant’Angelo d’Alife, Baia e Latina, Alife, Dragoni, Alvignano, Gioia Sannitica, Ruviano, Castel Campagnano, Caiazzo, Piana di Monte Verna, Castel Morrone, Pontelatone, Bellona e Capua, in provincia di Caserta; Faicchio, Puglianello, Amorosi, Melizzano, Dugenta e Limatola, in provincia di Benevento.

Così come avvenuto oggi, anche domani saranno presenti nell’area-target squadre di volontari di protezione civile ‘sentinella’, in totale oltre 100 operatori, per verificare l’effettivo arrivo dei messaggi ma anche le reazioni dei cittadini.

È importante che domani, in occasione del test, sia le persone che ricevono il messaggio sia quelle che, pur essendo alle ore 12:00 in uno dei comuni interessati, non lo dovessero ricevere, si colleghino all’indirizzo Internet www.it-alert.gov.it e compilino il questionario.

Il test di IT-alert per rischio specifico ‘collasso grande diga’ sarà l’occasione anche per una esercitazione del sistema di protezione civile per posti di comando finalizzata a verificare le procedure da attuare in caso di reale necessità, coordinata dalle Prefetture di Caserta e Benevento con la Protezione Civile della Regione Campania.