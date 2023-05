Istruzione e formazione professionale Toscana, con FSE+ stanziati 24 mln

Nardini: ‘Percorsi fondamentali per contrastare la dispersione scolastica e per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di ragazze e ragazzi che né studiano, né si formano, né lavorano’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ammonta a 24 milioni di euro la dotazione finanziaria che la Regione ha deciso di destinare ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, IeFP, ovvero percorsi rivolti a giovani under 18 in uscita dalla scuola dell’obbligo.

Percorsi che saranno realizzati dalle agenzie formative accreditate, nel prossimo triennio.

Il via libera è giunto nei giorni scorsi, tramite decreto dirigenziale che ha previsto l’apertura dell’avviso pluriennale per gli anni formativi 2024/25, 2025/26 e 2026/27.

Lo stanziamento rientra tra le attività della linea di priorità ‘Occupazione Giovanile’ del programma regionale del Fondo Sociale Europeo, FSE+, 2021/2027 dedicate ai ‘Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP’.

L’avviso – che rientra nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani – prevede tre scadenze annuali per la presentazione delle domande e una quota di finanziamento per ciascuna annualità pari a 8 milioni di euro.

Per i percorsi in avvio nell’anno 2024/25, le domande potranno essere presentate dal 11 maggio alle ore 13:00 del 31 maggio; per i percorsi da realizzare nel 2025/2026 il periodo di presentazione andrà dal 28 febbraio 2024 alle ore 13:00 del 5 aprile 2024; per i percorsi 2026/27, le domande di contributo dovranno essere presentate tra il 28 febbraio 2025 e le ore 13:00 del 4 aprile successivo.

Spiega l’Assessore a istruzione, formazione e lavoro Alessandra Nardini:

Questi percorsi sono fondamentali per contrastare la dispersione scolastica e per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di ragazze e ragazzi che né studiano, né si formano, né lavorano. Per questo il nostro obiettivo è consolidare sempre di più il sistema regionale dell’Istruzione e formazione professionale, in quanto, da un lato, si permette a coloro che faticano a trovare una propria strada, di valorizzare le proprie inclinazioni e i propri interessi personali, dall’altro, si formano figure professionali in linea con le esigenze dei contesti produttivi regionali, favorendone così l’occupazione.

I percorsi IeFP, completamente gratuiti per gli allievi e le allieve, sono destinati a ragazze e ragazzi under 18 in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione soggetti al diritto – dovere all’istruzione e formazione.

Possono frequentarli anche coloro che non hanno conseguito, o non sono in grado di dimostrare di averlo conseguito, il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso di IeFP.

I corsi si concludono con il riconoscimento di una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro e, allo stesso tempo, lasciano aperta la possibilità di proseguire il percorso di studi nella scuola, conseguendo il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Numerosi gli ambiti professionali coperti: dalla logistica alla meccanica, dalla ristorazione all’edilizia e impiantistica; dal benessere della persona alla distribuzione commerciale. La frequenza è completamente gratuita.

Durante il percorso formativo, della durata di tre anni, ragazze e ragazzi hanno la possibilità di imparare, in modalità duale, attraverso lezioni svolte da esperti provenienti dal mondo del lavoro, attività pratiche in laboratorio e attività di apprendimento direttamente all’interno delle aziende.