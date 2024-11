Istituzione senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno a Napoli

In vigore dal 29/11/2024 al 24/12/2024

Sarà istituito, al fine di evitare pericolosi assembramenti, il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno – dall’intersezione con via San Biagio dei Librai/vico Figurari, in direzione Piazza San Gaetano – per i giorni e le fasce orarie di seguito indicati in cui è prevedibile un notevole aumento di afflusso di persone:

– da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

– da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

– da venerdì 13 a domenica 15 dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

– da giovedì 19 a lunedì 23 dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

– martedì 24 dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

