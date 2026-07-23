Istituto Colosimo sede stabile Scuola Elementare Teatro di Iodice

Presentata a Palazzo Santa Lucia la prima sede stabile del conservatorio popolare per le arti della scena, nel teatro di proprietà regionale dell’Istituto Paolo Colosimo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Sarà l’Istituto Paolo Colosimo di Napoli, bene di proprietà della Regione Campania, a ospitare stabilmente la Scuola Elementare del Teatro ideata e diretta dal regista Davide Iodice.

Il progetto è stato illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella sala «De Sanctis» di Palazzo Santa Lucia.

Da anni in cerca della stabilità necessaria, la Scuola è una comunità artistica e pedagogica fondata da Davide Iodice nel 2013, che oggi – in un percorso di collaborazione tra istituzioni sotto la guida e l’input della Regione Campania – diventa pienamente un conservatorio popolare per le arti della scena, a partecipazione gratuita, luogo di formazione e di ricerca artistica, rivolto in via prioritaria a persone con disabilità e in condizioni di fragilità sociale ed economica.

Il progetto, azione pilota di una più ampia strategia regionale di welfare culturale, è realizzato con la Fondazione Campania dei Festival, il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e la Fondazione Trianon – Viviani.

Alla presentazione sono intervenuti il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico; il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi; gli Assessori regionali alla Cultura, al Patrimonio e alle Politiche sociali e Scuola, Onofrio Cutaia, Vincenzo Cuomo, Andrea Morniroli e l’ideatore e direttore artistico del progetto Davide Iodice.

Così il Presidente della Regione Campania Roberto Fico:

Con questa scelta la Regione Campania mette a disposizione della collettività uno spazio per consolidare un importante e necessario progetto artistico e sociale. L’Istituto Colosimo ha alle spalle una lunga storia di accoglienza e sostegno delle persone con disabilità: ospitare la Scuola Elementare del Teatro significa dare continuità a quella vocazione, unendo politiche culturali e politiche sociali in un unico progetto. Il lavoro di Davide Iodice parla di fragilità, di cura, della capacità che l’arte riesce ad avere nel creare incontro, inclusione, di generare un nuovo sguardo sull’altro, di costruire quell’empatia che serve alla coesione della nostra società. Siamo felici di poter supportare un progetto con tale visione con una sede stabile.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dichiarato:

Il nostro obiettivo è costruire un futuro per i ragazzi con disabilità e fragilità perché trovino una modalità di espressione e integrazione tramite il teatro. Per questo motivo Città Metropolitana di Napoli è al fianco della Regione Campania per perseguire con maggiore enfasi gli intenti alla base della fondazione dell’Istituto Colosimo, il cui teatro vedrà ora ospitare la Scuola Elementare di Davide Iodice.

L’Assessore regionale alla Cultura Onofrio Cutaia ha dichiarato:

Ci sono sogni che pretendono di diventare realtà: l’assegnazione del Teatro del Colosimo alla Scuola Elementare del Teatro di Davide Iodice è un atto doveroso che mi riempie di gioia. Fin dai primi giorni del nostro insediamento abbiamo lottato per questo obiettivo. Oggi, grazie all’instancabile e appassionata collaborazione di tutti gli attori coinvolti, in pochissimi mesi compiamo il passo decisivo per dare la stabilità necessaria ad un lavoro immenso, capace di mettere la cura delle persone e delle fragilità al centro. Il giusto riconoscimento a un grande figlio di Napoli, al suo talento purissimo e alla sua totale dedizione, ma soprattutto un dovere morale. Da quando ho lasciato il Mercadante, portando nel cuore quella scuola che muoveva i suoi primi passi, questo pensiero non mi ha mai abbandonato; oggi quel progetto finalmente trova una forma compiuta e si rafforza.

L’Assessore regionale al Patrimonio Vincenzo Cuomo ha dichiarato:

L’intervento riguarda un bene di proprietà della Regione oggi sottoutilizzato: il teatro interno all’Istituto Colosimo, che rifunzionalizziamo restituendogli autonomia e accessibilità. La proposta è impostata sul principio del minimo intervento: recupero di ambienti accessori, un accesso indipendente da Strettoia Santa Teresa degli Scalzi con scala e ascensore, piena fruibilità anche per le persone con disabilità. Valorizzare il patrimonio regionale significa anche questo: rimettere a disposizione della comunità spazi esistenti, nel rispetto della storia e dei caratteri dei luoghi.

L’Assessore regionale alle Politiche sociali e alla Scuola Andrea Morniroli ha dichiarato:

L’Istituto Colosimo vanta una lunga storia legata all’accoglienza, all’istruzione e all’autonomia delle persone con disabilità. Oggi questo percorso si rafforza attraverso un progetto di pedagogia sociale che promuove la cura della comunità, l’inclusione delle fasce più vulnerabili e il contrasto all’isolamento e alla povertà educativa. Destinare gli spazi di questo centro alla Scuola Elementare del Teatro di Davide Iodice permette di integrare politiche sociali, formazione ed espressione artistica, riaffermando il diritto di ciascuno alla partecipazione, alla crescita e alla creatività. Come Regione Campania crediamo fermamente che il welfare culturale sia una leva insostituibile di coesione e riscatto.

Il regista, ideatore e direttore artistico del progetto, Davide Iodice esprime tutto il suo entusiasmo:

È sinceramente difficile trovare le parole per esprimere lo stato d’animo mio e di tutta la comunità della Scuola Elementare del Teatro in questo momento. Lo faccio con i versi di una canzone di De André: e sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Abbiamo sognato forte in questi anni. Abbiamo sognato il pieno diritto all’espressione per le tante persone extra ordinarie che animano le nostre attività, abbiamo sognato un luogo dove sentirsi al sicuro e liberarsi dai vincoli di una realtà troppo limitante, un luogo dove potersi emancipare, da cui partire o ri-partire. E ora questo luogo sorge grazie alla visionarietà e alla concretezza insieme, di un uomo di teatro che la politica ha saputo per fortuna intercettare, e grazie a una ritrovata coralità di alcune delle più importanti istituzioni culturali del territorio. All’Assessore alla cultura della Regione Campania e al suo Presidente, a tutte le istituzioni impegnate in questo progetto di costruzione comunitaria, va allora il ringraziamento di tutta la Scuola Elementare del Teatro.

Così il Direttore artistico della Fondazione Campania dei Festival Ruggero Cappuccio:

La Scuola Elementare del Teatro, diretta da Davide Iodice, costituisce un modello civile nella dinamica della formazione delle giovani generazioni. Dopo anni di tenace attività e grazie al sostegno della Regione Campania, può finalmente contare su una sede stabile, condizione fondamentale per proseguire con maggiore forza il meritorio lavoro di costruzione sentimentale.

Il commento di Roberto Andò, Sirettore artistico del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale:

La scuola elementare del teatro fondata e diretta da Davide Iodice è da tempo una delle voci più preziose e necessarie del teatro a Napoli. Come Teatro Nazionale di Napoli siamo fieri di rinnovare il nostro sostegno e di contribuire a darle una vita stabile che ne garantisca l’espressione più piena.

Il Direttore artistico del Teatro Trianon – Viviani, Pierpaolo Sepe, dichiara:

Davide sa cosa è davvero importante. Sa cosa va fatto, cosa serve che venga fatto. Abbiamo tutti da imparare da lui e dal suo lavoro: l’arte è la capacità di includere, senza paura e resistenze, con il coraggio del giusto e della convinzione, costruendo ogni giorno un’occasione di bellezza in più. Il senso delle nostre esistenze si riassume nel rendere felice il circostante, tutto il resto è rumore. Napoli oggi diventa più bella! Dal Trianon gli saremo sempre accanto. Buon lavoro, con tutto il cuore.

Approfondimenti

Scheda di presentazione Scuola elementare Teatro

Biografia Davide Iodice

Scheda Colosimo