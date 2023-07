ISTAT – ACI: D’Amato: Subito calendarizzare pdl LazioStradeSicure

Riceviamo e pubblichiamo.

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 29 anni nella nostra regione. I dati diffusi oggi nel report elaborato da ISTAT e ACI, evidenziano una situazione drammatica sulle strade italiane.

Nel 2022 sono 3.159 i morti in incidenti stradali con un aumento del +9,9% rispetto all’anno precedente, una media di 9 morti al giorno.

Serve intervenire con determinazione, le stragi sulle strade si possono e si devono fermare, ed è compito di tutte le Istituzioni lavorare in questa direzione.

I dati dimostrano l’urgenza di calendarizzare la Proposta di legge LazioStradeSicure, che ho depositato insieme alla Consigliera Tidei.

Bisogna velocizzare l’iter per portare il più rapidamente possibile il testo in aula. Sarebbe un contributo importante per la nostra comunità. Ogni giorno in più è un giorno perso e il Lazio deve fare la sua parte.