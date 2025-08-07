Istanza sopralluogo edifici privati Campi Flegrei entro 31/08/2025

L’accesso alla piattaforma avviene tramite lo SPID o CIE della persona che presenta l’istanza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il 31 agosto è il termine ultimo per presentare la richiesta di un sopralluogo gratuito negli edifici privati a uso prevalentemente residenziale, ubicati nell’area dei Campi Flegrei.

L’ispezione, finalizzata a una valutazione tecnica, permetterà di classificare gli immobili in fasce di vulnerabilità sismica.

Le domande devono essere compilate esclusivamente tramite la piattaforma online dedicata, disponibile all’indirizzo: https://istanze.protezionecivile.gov.it.

Per gli edifici costituiti da un’unica unità immobiliare l’istanza dev’essere presentata dal proprietario, dall’usufruttuario o dal conduttore, delegato dal proprietario o dall’usufruttario; nei condomìni, l’istanza dev’essere presentata dall’amministratore; per edifici con più unità immobiliari non costituiti in condominio, l’istanza dev’essere presentata da un rappresentante designato dai proprietari.

Il termine per la conclusione dei sopralluoghi è fissato al 14 settembre 2025 pertanto l’Amministrazione invita quanti non hanno fatto ancora richiesta a formalizzare l’istanza e sollecita quanti l’abbiano già presentata e siano stati contattati dal Comune per programmare il sopralluogo, a voler prendere accordi, entro il 31 agosto, con gli Uffici Comunali contattando il numero di telefono 081.7956114 o inviando una mail a: protezione.civile@pec.comune.napoli.it.

La classificazione degli immobili in fasce di vulnerabilità consentirà, ove ricorrano i presupposti, di accedere agli stanziamenti per la riqualificazione sismica degli edifici privati residenziali della zona di intervento, previsti dalla legge di Bilancio 2025.