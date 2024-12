Israele, scoperto amuleto egizio di 3500 anni fa raffigurante scarabeo

L’eccezionale ritrovamento ad opera della dodicenne Dafna Filshteiner

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Durante una gita in famiglia nei pressi di un sito archeologico a Hod Hasharon, la dodicenne Dafna Filshteiner ha trovato un antico scarabeo.

La scoperta sarà presentata al pubblico presso il Jay and Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology of Israel.

Dafna Filshteiner, questo il nome della giovane ragazza, stava facendo un’escursione presso l’antico sito di Tel Qana a Hod Hasharon quando, con sua grande sorpresa, ha scoperto un reperto insolito: una pietra a forma di coleottero utilizzata come amuleto egizio circa 3.500 anni fa.

Racconta:

Stavo guardando il terreno per cercare aghi di istrice e pietre lisce. Improvvisamente, ho raccolto una pietra interessante. Ho visto sulla pietra una decorazione e così abbiamo cercato su Internet. Lì abbiamo trovato foto simili a ciò che avevamo trovato. Abbiamo capito che era qualcosa di speciale e abbiamo immediatamente chiamato l’Autorità per le Antichità di Israele.

La famiglia si è rivolta a Mor Wiesel, un archeologo dell’Autorità per le Antichità di Israele, che ha ringraziato Dafna e la sua famiglia, ha consegnato loro un certificato di eccellenza per il buon senso civico e ha trasferito lo scarabeo agli archivi statali ospitati presso il Jay and Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology of Israel.

La scoperta è stata esaminata dal dott. Yitzhak Paz, esperto dell’età del Bronzo presso l’Autorità per le Antichità di Israele.

L’amuleto risale al periodo del Nuovo Regno in Egitto, circa 3.500 anni fa. Su di esso compaiono due scorpioni posti testa-coda.

Secondo il dott. Paz:

Il simbolo dello scorpione rappresentava la dea egizia Serket, considerata, tra le altre cose, protettrice delle madri in gravidanza. Un’altra decorazione sull’amuleto è il simbolo nefer, che in egiziano significa ‘buono’ o ‘scelto’. C’è anche un altro simbolo che somiglia a un bastone reale.

Lo scarabeo è un amuleto disegnato a forma di coleottero stercorario. Questo insetto, considerato sacro dagli antichi egizi, era un simbolo di nuova vita, poiché creava una palla di sterco, vi deponeva le uova, da cui poi nasceva una nuova vita.

Il nome egizio deriva dal verbo ‘formare’ o ‘essere creato’, poiché gli egizi vedevano lo scarabeo come l’incarnazione del creatore divino. Gli amuleti a forma di scarabeo trovati in Israele, a volte usati come sigilli, testimoniano il dominio egizio nella regione circa 3.500 anni fa e la sua influenza culturale su quest’area.

Il dott. Paz spiega:

Lo scarabeo è certamente un elemento distintivo dell’Egitto, ma la loro ampia diffusione ha raggiunto anche regioni molto al di fuori dei confini egiziani. Potrebbe essere stato perso da una figura importante e autorevole che attraversava l’area, oppure potrebbe essere stato seppellito deliberatamente. Poiché il reperto è stato trovato in superficie, è difficile conoscerne il contesto esatto.

Tel Qana, che si trova vicino al luogo della scoperta dello scarabeo, è un sito archeologico di grande importanza storica.

Secondo il dott. Amit Dagan, del Dipartimento di Studi sulla Terra di Israele e Archeologia Martin (Szusz) dell’Università Bar-Ilan, e la dott.ssa Ayelet Dayan dell’Autorità per le Antichità di Israele, che stanno conducendo uno scavo archeologico presso il Tel:

Questa scoperta è emozionante e significativa. Lo scarabeo e le sue caratteristiche pittoriche uniche, insieme ad altri reperti scoperti a Tel Qana con motivi simili, forniscono nuove informazioni sulla natura dell’influenza egizia nella regione in generale e nell’area dello Yarkon in particolare.

