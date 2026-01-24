ISPRO in prima linea: Smascherare cancro al sistema immunitario

Il punto sulle nuove terapie
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Il melanoma è un tumore maligno della pelle che ha origine nei melanociti, le cellule responsabili della produzione del pigmento della pelle.
Rappresenta una percentuale minore rispetto ad altri tumori cutanei, ma è uno dei più aggressivi e con maggiore rischio di diffusione.
In Toscana si registrano ogni anno circa mille nuovi casi e sta crescendo l’attenzione per la prevenzione e la diagnosi precoce. Ma avanza anche la ricerca.
Barbara Stecca, ricercatrice del Core Research Laboratory di ISPRO, l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica toscana, spiega:
Il melanoma è un tumore in grado di mimetizzarsi e sfuggire alla sorveglianza immunitaria e l’immunoterapia lavora per smascherarlo e riattivare le difese naturali dell’organismo.
La ricerca e le cure per il melanoma si sono evolute molto negli ultimi anni, puntando su terapie mirate e innovative. Affrontare un tumore aggressivo come il melanoma significa oggi puntare su cure intelligenti, capaci di colpire il bersaglio giusto. È sempre Stecca a spiegare i progressi.
Riassume:
Le cure attuali si concentrano su due approcci principali: la target therapy, che mira a inibire specifiche proteine fondamentali per la crescita del tumore, e l’immunoterapia, che punta a sviluppare armi per contrastare la capacità del melanoma di mimetizzarsi e sfuggire al sistema immunitario.
Nello specifico miriamo a potenziare il sistema immunitario e a impedirgli di essere ingannato dal tumore. È su questo secondo fronte che stiamo spingendo.
ISPRO è in prima linea nella ricerca.
La Direttrice dell’Istituto, Simona Dei, commenta:
Presso ISPRO la ricerca viene condotta con rigore scientifico per testare l’efficacia di nuovi approcci terapeutici. L’obiettivo finale è far sì che i pazienti rispondano sempre più all’immunoterapia, migliorando così le possibilità di cura e sopravvivenza.
L’Assessore alla sanità e al diritto alla salute della Toscana, Monia Monni, evidenzia:
Il lavoro che ISPRO sta portando avanti sul melanoma è di grande valore scientifico e sanitario. La ricerca condotta dal Core Research Laboratory contribuisce in modo concreto a migliorare le cure e ad aprire nuove prospettive terapeutiche per una patologia complessa e aggressiva come questa.
Rimane naturalmente fondamentale investire sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce: controlli regolari, informazione corretta e attenzione ai segnali della pelle sono strumenti decisivi per ridurre la mortalità e aumentare le possibilità di guarigione.
Ricerca e prevenzione sono due pilastri inseparabili di una sanità pubblica che vuole davvero tutelare la salute delle persone.