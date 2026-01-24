ISPRO in prima linea: Smascherare cancro al sistema immunitario

Il punto sulle nuove terapie

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il melanoma è un tumore maligno della pelle che ha origine nei melanociti, le cellule responsabili della produzione del pigmento della pelle.

Rappresenta una percentuale minore rispetto ad altri tumori cutanei, ma è uno dei più aggressivi e con maggiore rischio di diffusione.

In Toscana si registrano ogni anno circa mille nuovi casi e sta crescendo l’attenzione per la prevenzione e la diagnosi precoce. Ma avanza anche la ricerca.

Barbara Stecca, ricercatrice del Core Research Laboratory di ISPRO, l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica toscana, spiega:

Il melanoma è un tumore in grado di mimetizzarsi e sfuggire alla sorveglianza immunitaria e l’immunoterapia lavora per smascherarlo e riattivare le difese naturali dell’organismo.

La ricerca e le cure per il melanoma si sono evolute molto negli ultimi anni, puntando su terapie mirate e innovative. Affrontare un tumore aggressivo come il melanoma significa oggi puntare su cure intelligenti, capaci di colpire il bersaglio giusto. È sempre Stecca a spiegare i progressi.

Riassume:

Le cure attuali si concentrano su due approcci principali: la target therapy, che mira a inibire specifiche proteine fondamentali per la crescita del tumore, e l’immunoterapia, che punta a sviluppare armi per contrastare la capacità del melanoma di mimetizzarsi e sfuggire al sistema immunitario. Nello specifico miriamo a potenziare il sistema immunitario e a impedirgli di essere ingannato dal tumore. È su questo secondo fronte che stiamo spingendo.

ISPRO è in prima linea nella ricerca.

La Direttrice dell’Istituto, Simona Dei, commenta:

Presso ISPRO la ricerca viene condotta con rigore scientifico per testare l’efficacia di nuovi approcci terapeutici. L’obiettivo finale è far sì che i pazienti rispondano sempre più all’immunoterapia, migliorando così le possibilità di cura e sopravvivenza.

L’Assessore alla sanità e al diritto alla salute della Toscana, Monia Monni, evidenzia: