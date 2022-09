ISPRO a ‘Corri la vità’

Informazioni ed esami per prevenire il tumore al seno

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Anche l’ISPRO, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica della Regione Toscana parteciperà alle ventesima edizione di ‘Corri la vita’, la corsa sportiva e solidale per le strade di Firenze nata con lo scopo di aiutare le donne colpite da tumore al seno e finanziare progetti che riguardano la diagnosi precoce e la cura di questa malattia.

ISPRO sarà presente con una postazione mobile.

Per la prossima edizione della manifestazione, che si correrà il 2 ottobre 2022, l’istituto offrirà la possibilità di effettuare, a chiunque lo voglia, screening mammografici e controlli senologici extrascreening oltre ad essere presente con proprio personale per dispensare informazioni sulle prevenzione oncologica e le varie attività di monitoraggio.

In particolare le donne già in appuntamento per lo screening mammografico – o che la dovranno fare entro l’anno – e che partecipano alla manifestazione potranno effettuare la mammografia prenotandosi per telefono al numero 055-545454.

Un tecnico eseguirà l’esame e le immagini saranno lette nei giorni successivi dai medici radiologi che, nel caso che siano necessari approfondimenti, richiameranno le pazienti in ambulatorio presso la sede di ISPRO.

Altrimenti, se tutto rientra nella normalità, l’esito della mammografia sarà inviato per posta alle interessate.

Chi necessita di un controllo al di fuori dello screening potrà invece prenotare un appuntamento rivolgendosi agli operatori di ISPRO presenti sul mezzo mobile durante ‘Corri la vita’ oppure telefonare – anche prima dell’evento, dal 15 settembre – allo 055-576939, da lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e il martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 14.30 alle 18: gli esami saranno effettuati l’11 e 20 ottobre a Careggi.