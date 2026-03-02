Isola del Giglio (GR), in corso lavori infrastrutturali per 400.000 euro

L’intento è migliorare le condizioni operative per Comandanti e operatori portuali

Proseguono i lavori per la sostituzione dei parabordi al molo di attracco dei traghetti al porto dell’Isola del Giglio portati avanti da Regione Toscana e Autorità di Sistema Portuale.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 170.000 euro, è atteso da tempo e finalizzato a migliorare la sicurezza dell’infrastruttura e migliorare le condizioni operative per Comandanti e operatori portuali.

Al Giglio sono inoltre in corso i lavori per il rifacimento della pavimentazione in granito in un’area strategica vicino alle strutture ricettive presenti sull’isola, per migliorare la qualità del sistema di accoglienza.

In questo caso l’investimento è di 230.000 euro e l’obiettivo è migliorare ulteriormente la qualità, la funzionalità e il decoro del sistema di accoglienza.